Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Trực page

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 179 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Liên hệ tư vấn khóa học phù hợp cho khách hàng tiềm năng theo nguồn data có sẵn được phân bổ (Đối tượng khách hàng của Langmaster là các bạn sinh viên và người đã đi làm)
Trả lời tin nhắn, chat tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
Tiếp nhận phản ánh và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Chăm sóc, xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng để mở rộng tệp khách hàng và gia tăng doanh số.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (Đã từng tư vấn bán hàng online/Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng/Có kinh nghiệm làm telesales là một lợi thế)
Giọng nói dễ nghe, không ngọng. Hạn chế giọng vùng miền.
Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Lương cứng theo rank: 5-7 triệu + % hoa hồng + thưởng
Thu nhập: 8,000,000 - 15,000,000 vnđ/tháng.
Chính sách hoa hồng lũy tiến, rõ ràng, minh bạch
Thử việc hưởng 100% lương cứng + Phụ cấp
Thưởng doanh số; thưởng best sale hàng tuần, tháng, quý, cuối năm; thưởng vinh danh,...
Chế độ phúc lợi:
Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
Đóng BHXH đầy đủ theo chính sách
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Đánh giá điều chỉnh tăng lương hàng tháng; Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Đi du lịch 1- 2 lần hằng năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, Happy Friday hàng tuần, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truc-page-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job270043
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang Phan Nguyễn
Tuyển Trực page Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty thời trang Phan Nguyễn
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Trực page Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.5 - 7.4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Trực page Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Trực page Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Tuyển Trực page Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Trực page Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 43 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THETA UNIVERSE MEDIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO BIỂN VÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nha Khoa Smile Care
Tuyển Nhân viên kinh doanh Nha Khoa Smile Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Nha Khoa Smile Care
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang Phan Nguyễn
Tuyển Trực page Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty thời trang Phan Nguyễn
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Trực page Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.5 - 7.4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Trực page Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Trực page Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Tuyển Trực page Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Trực page Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trực page Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Trust Me
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam
6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MPK GROUP
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG L.II.N CLOTHING
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TAEHUI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TAEHUI
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trực page Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty TNHH OCean Capital
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trực page HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu HỘ KINH DOANH KAIA BEAUTY CENTER
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FOLK FORM QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FOLK FORM QUỐC TẾ
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TIÊN PHONG BOOKS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH BEGLOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH BEGLOW
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Dưỡng sinh Y dược Sao Phương Đông
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trực page Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMI GROUP
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trực page Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư xây dựng nhà Á Châu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trực page Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm