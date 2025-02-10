Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toàn nhà CTM 299 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thực hiện tư vấn, chốt đơn với khách theo data có sẵn đổ về của công ty
Xử lý, theo dõi đơn hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan
Duy trì, tạo mối quan hệ, chăm sóc khách hàng cũ
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ độ tuổi từ 18 , tốt nghiệp THPT trở lên
Có kinh nghiệm trực page, telesales, sử dụng pancake và nhanh trong lĩnh vực thời trang
Giao tiếp tốt, linh hoạt, kỹ năng chốt sales tốt
Yêu thích thời trang, thích kiếm tiền
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt huyết
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 8.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp.
Thu nhập: Từ 8.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp
Cung cấp thiết bị làm việc khi lên chính thức
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước
Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding
Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy vào tình hình kinh doanh
Hưởng chính sách chiết khấu khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng thuộc Công ty
Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
