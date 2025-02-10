Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toàn nhà CTM 299 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện tư vấn, chốt đơn với khách theo data có sẵn đổ về của công ty

Xử lý, theo dõi đơn hàng và phối hợp với các bộ phận liên quan

Duy trì, tạo mối quan hệ, chăm sóc khách hàng cũ

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi từ 18 , tốt nghiệp THPT trở lên

Có kinh nghiệm trực page, telesales, sử dụng pancake và nhanh trong lĩnh vực thời trang

Giao tiếp tốt, linh hoạt, kỹ năng chốt sales tốt

Yêu thích thời trang, thích kiếm tiền

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt huyết

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp.

Cung cấp thiết bị làm việc khi lên chính thức

Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước

Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding

Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy vào tình hình kinh doanh

Hưởng chính sách chiết khấu khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng thuộc Công ty

Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE

