Tuyển Trưởng ca Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 900 - 1,600 USD

• Địa điểm làm việc: Nhà máy TECOMEN - Thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội - Hưng Yên (Các điểm đón tại Khuất Duy Tiến/ Hoàng Mai/ Thanh Trì/ Gia Lâm - Phố Nối...)

Mô tả công việc

1. Nghiên cứu tất cả các sản phẩm và linh kiện cũ và mới của công ty; Nghiên cứu các tính năng công nghệ mới;

2. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử nghiệm các sản phẩm điện gia dụng.

3. Tìm hiểu nghiên cứu các tiêu chuẩn của sản phẩm và tiêu chuẩn nghành: TCVN, IEC,... để Xây dựng & hoàn thiện hệ thống test, tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy trình phục vụ cho công tác nghiên cứu; đề xuất mua sắm trang thiết bị công cụ và máy test;

4. Tiến hành thử nghiệm các tính năng của sản phẩm điện gia dụng để đưa ra các đánh giá chất lượng sản phẩm

5. Phối hợp thực hiện các nghiệp vụ về Quản lý chất lượng (QC), Đàm phán trao đổi với các Nhà cung cấp để cải tiến chất lượng của các linh kiện/ sản phẩm

6. Phối hợp với các phòng ban liên quan, đưa ra các phương án xử lý các vấn đề chất lượng phát sinh đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh

7. Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên