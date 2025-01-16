Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 24 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam
Mức lương
Đến 24 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Lô CN5, khu công nghiệp Minh Đức, Xã Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Đến 24 Triệu
• Có hiểu biết cơ bản và kinh nghiệm làm việc với máy móc lắp ráp tự động, robotics
• Kiểm soát chất lượng sản phẩm, sử dụng các công cụ kiểm tra cần thiết
• Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ theo quy trình được thiết lập
• Đề xuất và thực hiện các cải tiến
• Xây dựng/ đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn/5S.
• Thực hiện các công việc khác nếu được yêu cầu
Với Mức Lương Đến 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
1. Chuyên môn
• Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên trong vị trí quản lý
2. Ưu tiên ứng viên:
• Giao tiếp bằng tiếng anh
3. Kỹ năng:
• Máy tính, Microsoft Word, Excel và Outlook.
• Hiểu biết về các vấn đề sức khỏe và an toàn.
4. Thái độ phẩm chất
1. Chuyên môn
• Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên trong vị trí quản lý
2. Ưu tiên ứng viên:
• Giao tiếp bằng tiếng anh
3. Kỹ năng:
• Máy tính, Microsoft Word, Excel và Outlook.
• Hiểu biết về các vấn đề sức khỏe và an toàn.
4. Thái độ phẩm chất
Tại Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI