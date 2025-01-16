Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 24 Triệu

Mức lương Đến 24 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Lô CN5, khu công nghiệp Minh Đức, Xã Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Đến 24 Triệu

• Có hiểu biết cơ bản và kinh nghiệm làm việc với máy móc lắp ráp tự động, robotics

• Kiểm soát chất lượng sản phẩm, sử dụng các công cụ kiểm tra cần thiết

• Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ theo quy trình được thiết lập

• Đề xuất và thực hiện các cải tiến

• Xây dựng/ đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn/5S.

• Thực hiện các công việc khác nếu được yêu cầu

Với Mức Lương Đến 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

1. Chuyên môn

• Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên trong vị trí quản lý

2. Ưu tiên ứng viên:

• Giao tiếp bằng tiếng anh

3. Kỹ năng:

• Máy tính, Microsoft Word, Excel và Outlook.

• Hiểu biết về các vấn đề sức khỏe và an toàn.

4. Thái độ phẩm chất

Tại Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam

