Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Halla Electronics Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại Halla Electronics Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô L4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý sắp xếp công việc công nhân theo kế hoạch sản xuất.
- Đạo tạo hướng dẫn công nhân theo hướng dẫn lắp ráp, hướng dẫn kiểm tra.
- Cải tiến những issue về chất lượng, sản lượng.
- Thực hiện 3R, 5S, FIFO
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp THPT trở lên.
- Có kinh nghiệm dưới 1 năm làm việc quản lý công nhân, quản lý sản xuất là lợi thế.
- Chịu khó, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. - Giới tính: Nam/Nữ từ 25 - 35 tuổi.
Chế độ đãi ngộ và mức lương:
Trao đổi cụ thể, chi tiết khi phỏng vấn, hoặc ứng viên có thể liên hệ qua điện thoại để trao đổi.
Chú ý : Phỏng vấn ngay khi nhận được hồ sơ, cần ứng viên đi làm ngay. Tuy nhiên vẫn có thể linh động theo thời gian của ứng viên
Tại Halla Electronics Vina Thì Được Hưởng Những Gì
