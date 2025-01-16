Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Halla Electronics Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Halla Electronics Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Halla Electronics Vina
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Halla Electronics Vina

Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại Halla Electronics Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô L4, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý sắp xếp công việc công nhân theo kế hoạch sản xuất.
- Đạo tạo hướng dẫn công nhân theo hướng dẫn lắp ráp, hướng dẫn kiểm tra.
- Cải tiến những issue về chất lượng, sản lượng.
- Thực hiện 3R, 5S, FIFO

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp THPT trở lên.
- Có kinh nghiệm dưới 1 năm làm việc quản lý công nhân, quản lý sản xuất là lợi thế.
- Chịu khó, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. - Giới tính: Nam/Nữ từ 25 - 35 tuổi.
Chế độ đãi ngộ và mức lương:
Trao đổi cụ thể, chi tiết khi phỏng vấn, hoặc ứng viên có thể liên hệ qua điện thoại để trao đổi.
Chú ý : Phỏng vấn ngay khi nhận được hồ sơ, cần ứng viên đi làm ngay. Tuy nhiên vẫn có thể linh động theo thời gian của ứng viên

Tại Halla Electronics Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Halla Electronics Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Halla Electronics Vina

Halla Electronics Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô L4, Khu CN Tràng Duệ, xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

