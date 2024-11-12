Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô C5

- 2, KCN Tràng Duệ, thuộc KKT Đình Vũ

- Cát Hải, xã Hồng Phong, An Dương

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của kho, bao gồm việc xây dựng, triển khai, kiểm soát và cải tiến các hoạt động của bộ phận kho.
Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng.
Kết hợp với phòng nhân sự tuyển dụng, đào tạo cán bộ công nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách.
Quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong bộ phận, hướng dẫn và đáp ứng môi trường làm việc hiểu quả cho cả hệ thống kho.
Tổ chức thực hiện công tác 5S tại Kho.
Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa.
Chỉ đạo công tác đóng gói hàng hóa giao theo yêu cầu.
Tổ chức giao nhận, vận chuyển, giao hàng giữa các kho và khách hàng theo yêu cầu. Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng.
Quản lý đội xe nâng, xe giao hàng của công ty.
Chủ động giải quyết các công việc phát sinh liên quan. Trực tiếp hỗ trợ nhân viên của phòng kho vận giải quyết các trường hợp khó khăn hoặc vướng mắc trong công việc vượt quá khả năng xử lý của bản thân họ (nếu có).
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên và ban giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng trở lên chuyên ngành: QTKD, Logistics, Kế toán
Kinh nghiệm/trải nghiệm: 5 năm trở lên
Kỹ năng mềm: Thành thạo tin học văn phòng, đã từng sử dụng ít nhất 1 phần mềm quản lý kho.
Năng lực công việc: Có khả năng thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người.
Yêu cầu khác: Thận trọng, trung thực, trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, trung thực, cẩn thận, quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương có thể thoả thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm. Xét tăng lương dựa trên thành tích làm việc.
Thưởng vào các ngày lễ, thưởng tháng lương thứ 13
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Được đào tạo chuyên môn liên quan khi cần thiết
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C5-2, KCN Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

