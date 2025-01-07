Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

• Tư vấn chiến lược pháp lý và hệ thống quản trị Công ty cho Giám đốc

• Xây dựng hế thống Hợp đồng mẫu/Thỏa thuận mẫu phù hợp hoạt động kinh doanh của Công ty

• Soạn thảo/ thẩm định pháp lý, góp ý chỉnh sửa quy chế/ quy định/ quy trình/ tài liệu pháp lý của công ty/Ban

• Hệ thống hóa quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty và đưa ra các giải pháp, tư vấn phù hợp

• Liên hệ, trao đổi và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin ý kiến pháp lý trong hoạt động của Công ty. Tham gia thực hiện các thủ tục pháp lý để xin phê duyệt/chấp thuận của các cơ quan nhà nước liên quan đến sản phẩm/ hoạt động của công ty

• Tư vấn phương án, đề xuất phương án xử lý về chuyên môn, pháp lý đảm bảo thu hồi tài sản, mua bán tài sản là bất động sản cho công ty. Giải quyết các tranh chấp thương mại (Nếu có)

• Tiếp nhận, xử lý các báo cáo giải trình với cơ quan quản lý khi có yêu cầu theo phân công của TGĐ, HĐQT; tham gia giải quyết và hỗ trợ các bộ phận khác xử lý các khiếu nại, kiến nghị

• Tư vấn, triển khai hoạt động kiểm tra pháp lý đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư kinh doanh Bất động sản của công ty và chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty.

• Đảm bảo các vấn đề pháp lý trọng yếu trong hoạt động của Công ty

• Kiểm soát tuân thủ pháp luật

• Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, quản lý công việc của các cấp nhân viên trong bộ phận