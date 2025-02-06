Tuyển Trưởng nhóm Marketing CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 144 - 146 - 148 đường số 11, KP. 5, P. An Phú, Thủ Đức - Hà Nội, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể:

Phối hợp với Ban Giám Đốc để xây dựng chiến lược Marketing dài hạn, tập trung vào phát triển thương hiệu và tăng trưởng kinh doanh.

Lập kế hoạch Marketing hàng năm, bao gồm mục tiêu, ngân sách, và phân bổ nguồn lực phù hợp cho từng hoạt động.

Lập kế hoạch Digital Marketing:

Xây dựng kế hoạch Digital Marketing chi tiết cho các kênh trực tuyến như website, mạng xã hội, email, và các nền tảng thương mại điện tử.

Đề xuất chiến lược cải thiện trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hành trình mua sắm online, offline.

Nghiên cứu thị trường và khách hàng:

Nghiên cứu xu hướng trong ngành mắt kính và hành vi mua sắm của khách hàng.

Phân tích dữ liệu khách hàng để đưa ra các giải pháp tối ưu hóa chiến lược marketing.

Theo dõi và cập nhật hoạt động của đối thủ cạnh tranh để đảm bảo lợi thế cạnh tranh cho công ty.

Quản lý đội nhóm và ngân sách:

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ Marketing, đảm bảo đội ngũ luôn sáng tạo và hiệu quả.

Quản lý ngân sách Marketing, đảm bảo chi tiêu đúng mục tiêu và hiệu quả.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành mắt kính, e-commerce.

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing

Hiểu biết sâu về các công cụ quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads, SEO, email marketing, và các nền tảng phân tích (Google Analytics, Data Studio).

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và làm việc độc lập.

Tư duy chiến lược, sáng tạo và khả năng đưa ra giải pháp hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Tại CER GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 20.000.000 VNĐ hoặc thương lượng theo năng lực

Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, Teambuilding,...

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển

Có cơ hội tham gia làm việc cùng và học hỏi kinh nghiệm từ KOL Top đầu thị trường

Tham gia sự kiện Công ty mỗi tháng/lần

Tham gia BHXH, BHYT,BHTN... Và các chế độ khác theo Bộ Luật Lao Động

Hồ Chí Minh: Số 144-146-148 đường số 11, KP. 5, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP HCM

Hà Nội: Remote đến hết 10/02/2025 (Địa điểm cụ thể thông báo sau)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CER GROUP

