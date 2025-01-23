Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
- Hà Nội: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý và Xây dựng chiến dịch truyền thông, marketing của hoạt động triển lãm lĩnh vực Công nghiệp Việt Nam, Điều hòa không khí và Phòng sạch.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để thực hiện các hoạt động xúc tiến, thúc đẩy bán hàng
Lập kế hoạch và quản lý ngân sách Marketing trong theo kế hoạch kinh doanh.
Quản trị chất lượng triển khai, chất lượng của kênh/ công cụ, đánh giá tối ưu hoá hiệu quả.
Đánh giá hiệu quả Marketing của phòng, báo cáo trực tiếp với Ban Giám đốc
Tham gia đào tạo, phát triển đội ngũ, đảm bảo toàn nhóm được cập nhật các công nghệ, kỹ thuật, phương pháp mới để nâng cao hiệu quả công việc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Tiếng Anh: Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp và sử dụng được trong công việc (nghe, nói, đọc, viết)
Có kiến thức Marketing bài bản
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp B2B, lĩnh vực công nghiệp là một lợi thế
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.
Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt, thuyết trình tốt
Có kỹ năng biện luận và thương lượng tốt
Năng động, nhiệt tình, tận tâm với công việc
Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ lễ, tết, du lịch trong năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, INTECH Day, Giao lưu đồng nghiệp, v.v.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI