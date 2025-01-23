Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và Xây dựng chiến dịch truyền thông, marketing của hoạt động triển lãm lĩnh vực Công nghiệp Việt Nam, Điều hòa không khí và Phòng sạch.

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để thực hiện các hoạt động xúc tiến, thúc đẩy bán hàng

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách Marketing trong theo kế hoạch kinh doanh.

Quản trị chất lượng triển khai, chất lượng của kênh/ công cụ, đánh giá tối ưu hoá hiệu quả.

Đánh giá hiệu quả Marketing của phòng, báo cáo trực tiếp với Ban Giám đốc

Tham gia đào tạo, phát triển đội ngũ, đảm bảo toàn nhóm được cập nhật các công nghệ, kỹ thuật, phương pháp mới để nâng cao hiệu quả công việc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cử nhân (ưu tiên đúng chuyên ngành Marketing, kinh tế,...) có kinh nghiệm Marketing tổng thể,...)

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tiếng Anh: Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp và sử dụng được trong công việc (nghe, nói, đọc, viết)

Có kiến thức Marketing bài bản

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp B2B, lĩnh vực công nghiệp là một lợi thế

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.

Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt, thuyết trình tốt

Có kỹ năng biện luận và thương lượng tốt

Năng động, nhiệt tình, tận tâm với công việc

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả công việc

Hưởng các chế độ lễ, tết, du lịch trong năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc ổn định, chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Tham gia các hoạt động nội bộ như Ngày hội Thể thao, INTECH Day, Giao lưu đồng nghiệp, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin