Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH WE UP
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà PeakView, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội nhóm marketing
Quản lý team marketing chạy quảng cáo trên nền tảng TikTok, Facebook để thực hiện KPI công ty
Hoạch định chiến lược cho team marketing về content, định hướng chạy quảng cáo trên nền tảng TikTok, Facebook
Lập kế hoạch và thiết lập KPI cho từng nhân sự
Giám sát, quản lý công việc của team
Báo cáo công việc cho trưởng phòng
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Mạnh về performance ads thị trường US (Facebook Ads, Tiktok shop)
Từng chi tiêu tối thiểu 100k$/ tháng
Chạy sạch (Không black)
Sinh năm từ 1996 - 2000
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí Trưởng nhóm marketing
Chịu được áp lực KPI
Ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty giáo dục
Ưu tiên ứng viên có lợi thế về content marketing
Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 02 tháng.
Thu nhập:
Chính thức: Lương cứng 15 - 25Tr + % doanh thu của team + thưởng hiệu quả công việc ngày/tuần/tháng
Thử việc: 85% chính thức
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định
Chế độ đãi ngộ đầy đủ: du lịch, team building...
Được làm việc trong môi trường Giáo dục, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Được đào tạo về kỹ năng quản lý, tầm nhìn, chiến lược để có định hướng thăng tiến các vị trí Quản lý cấp cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE UP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
