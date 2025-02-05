Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà PeakView, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội nhóm marketing

Quản lý team marketing chạy quảng cáo trên nền tảng TikTok, Facebook để thực hiện KPI công ty

Hoạch định chiến lược cho team marketing về content, định hướng chạy quảng cáo trên nền tảng TikTok, Facebook

Lập kế hoạch và thiết lập KPI cho từng nhân sự

Giám sát, quản lý công việc của team

Báo cáo công việc cho trưởng phòng

Mạnh về performance ads thị trường US (Facebook Ads, Tiktok shop)

Từng chi tiêu tối thiểu 100k$/ tháng

Chạy sạch (Không black)

Sinh năm từ 1996 - 2000

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí Trưởng nhóm marketing

Chịu được áp lực KPI

Ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty giáo dục

Ưu tiên ứng viên có lợi thế về content marketing

Thử việc 02 tháng.

Thu nhập:

Chính thức: Lương cứng 15 - 25Tr + % doanh thu của team + thưởng hiệu quả công việc ngày/tuần/tháng

Thử việc: 85% chính thức

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định

Chế độ đãi ngộ đầy đủ: du lịch, team building...

Được làm việc trong môi trường Giáo dục, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo về kỹ năng quản lý, tầm nhìn, chiến lược để có định hướng thăng tiến các vị trí Quản lý cấp cao

