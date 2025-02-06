Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
- Hà Nội: 47 nguyễn tuân, thanh xuân, hà nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
Triển Khai và Quản Lý Chiến Dịch Quảng Cáo
Theo dõi, phân tích các chỉ số và lập báo cáo định kỳ về hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, đưa ra các đề xuất cải thiện và tối ưu hóa.
Xây dựng và điều chỉnh chỉ tiêu KPI cho team theo tháng, quý, năm.
Kiểm soát dòng tiền chạy quảng cáo cho từng chiến dịch.
Đặt mục tiêu công việc, đánh giá hiệu suất và tạo động lực cho đội ngũ.
Hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ trong việc triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo.
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý chiến dịch quảng cáo trên Facebook.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và tối ưu hóa chiến dịch.
Kỹ năng viết nội dung quảng cáo hấp dẫn và thiết kế hình ảnh, video.
Kỹ năng sử dụng các công cụ quảng cáo của Facebook và các công cụ phân tích liên quan.
Kỹ năng quản lý đội ngũ.
Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp.
nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước, hưởng các chế độ theo quy định: BHXH, ...
Tạo điều kiện học tập phát triển bản thân, kỹ năng mềm ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
