Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thưởng các ngày Lễ, Tết. BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động. Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao. Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích xu hướng thị trường, hành vi khách hàng và chiến lược của đối thủ để đưa ra các giải pháp cải thiện sản phẩm và dịch vụ.
Lập kế hoạch marketing tổng thể (online & offline) cho các dịch vụ du lịch và sự kiện của công ty.
Đề xuất chiến lược tiếp cận khách hàng, nâng cao nhận diện thương hiệu.
Phân công nhiệm vụ, quản lý và giám sát hiệu quả công việc của các thành viên trong nhóm (Content, Thiết kế, Ads, Thực tập sinh).
Phối hợp với các phòng ban để lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch quảng bá dịch vụ du lịch, sự kiện.
Đảm bảo các chiến dịch được triển khai đúng tiến độ, đạt KPI đã đề ra.
Quản lý nội dung và chất lượng trên các kênh truyền thông (Website, Facebook, Instagram,... )
Hỗ trợ phòng Sự kiện trong việc thiết kế, in ấn các ấn phẩm cho khách hàng.
Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing, đánh giá hiệu quả truyền thông.
Lập báo cáo định kỳ gửi Ban Giám đốc và đề xuất phương án tối ưu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên đã làm việc trong ngành du lịch, sự kiện hoặc agency. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhóm.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm hiệu quả.
Khả năng phân tích và sáng tạo ý tưởng
Có khả năng sử dụng các phần mềm, ứng dụng thiết kế cơ bản.
Thành thạo công cụ marketing (Google Ads, Facebook Ads, SEO...) và xu hướng Marketing hiện đại
Có tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo và xử lý vấn đề linh hoạt.

Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD

Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

