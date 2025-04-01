Tuyển Trưởng nhóm Marketing Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. Mục tiêu vị trí:

Năng động, sáng tạo, có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing Online và offline để góp phần xây dựng và phát triển chiến lược Marketing hiệu quả, thu hút khách hàng tiềm năng và tăng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường.

II. Trách nhiệm chính:

• Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để xây dựng chiến lược Marketing Online & Offline phù hợp với định hướng Tuyển sinh Nhà trường.

• Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược Marketing Online đa kênh, bao gồm: quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads,...), marketing nội dung (SEO, content marketing,...), email marketing, marketing trên mạng xã hội,...

• Phát triển và quản lý các kênh Marketing Online của Trường, bao gồm website, fanpage, tiktok, zalo…

• Quản lý và điều phối CTV Call Center, trả lời và theo dõi các tin nhắn zalo, facebook, tiktok,…

• Đề xuất các ý tưởng về nội dung Marketing Online hấp dẫn, thu hút khách hàng tiềm năng và thúc đẩy chuyển đổi.

• Phân tích dữ liệu Marketing Online, theo dõi hiệu quả chiến dịch và báo cáo kết quả cho cấp trên phụ trách mảng marketing.

• Cập nhật kiến thức và kỹ năng Marketing Online mới nhất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.