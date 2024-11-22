Tuyển Technical Leader Công Ty Cổ Phần Hanacans làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Technical Leader Công Ty Cổ Phần Hanacans làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hanacans
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty Cổ Phần Hanacans

Technical Leader

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại Công Ty Cổ Phần Hanacans

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Hanaka

- Đồng Nguyên

- Từ Sơn

- Bắc Ninh, Từ Sơn

- Hà Nội, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Quản lý các vấn đề liên quan đến IT của toàn bộ Công ty: máy chủ, máy tính bàn, laptop và hệ thống mạng
- Thực hiện việc lắp đặt máy móc, cài đặt các phần mềm IT
- Phân tích đưa ra đề xuất hoặc thực hiện các đề xuất đã được phê duyệt về thay đổi hệ thống IT
- Định kỳ kiểm tra bảo dưỡng hệ thống máy móc IT và đảm bảo các thiết bị luôn trong tình trạng tốt nhất.
- Thực hiện việc lắp đặt, cài đặt hệ thống IT mới hoặc nâng cấp hệ thống.
- Quản lý hệ thống sao lưu khôi phục dữ liệu, ví dụ: backup/restore, nâng cấp bản patch, v.v...
- Quản lý bản quyền của các Servers, các ứng dụng

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Có kiến thức tốt về hệ thống mạng, fileservers (Wintel) & PC
- Có kiến thức tốt về Microsoft office, hệ điều hành windows, các thiết bị di động
- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
- Nghe hiểu được tiếng Anh

Tại Công Ty Cổ Phần Hanacans Thì Được Hưởng Những Gì

-Có phòng pantry để nghỉ ngơi thư giãn, máy pha coffee tự động cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hanacans

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Hanaka, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

