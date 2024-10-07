Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: DOJI TOWER, số 5 Lê Duẩn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp: Thiết kế các chương trình, hoạt động nội bộ nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc, gắn kết đội ngũ và tạo ra môi trường làm việc tích cực, hấp dẫn.
- Quản lý các kênh truyền thông nội bộ: Sáng tạo nội dung cho các bản tin nội bộ, trang thông tin của công ty, sự kiện truyền thông nội bộ để kết nối và truyền tải thông điệp đến toàn bộ nhân viên.
- Tổ chức sự kiện và các hoạt động văn hóa: Lên kế hoạch, triển khai các sự kiện văn hóa, từ đó thúc đẩy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công ty.
- Làm việc chặt chẽ với các phòng ban: Phối hợp cùng các bộ phận như Truyền thông, Nhân sự, Marketing để đảm bảo các chương trình văn hóa doanh nghiệp được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
- Đề xuất ý tưởng, sáng tạo mới: Tạo ra các chiến dịch nội bộ, các cuộc thi, hoạt động phát triển con người, giúp nâng cao tinh thần làm việc và hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Báo chí, Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh... hoặc các ngành có liên quan.
- Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm trong hoạt động triển khai các chương trình đào tạo và kinh nghiệm về phát triển văn hóa doanh nghiệp.
- Có kỹ năng mềm tốt trong việc làm việc với con người (kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, xử lý tình huống, làm việc nhóm,... ).
- Có khả năng sáng tạo, nhiều ý tưởng tổ chức các chương trình, sự kiện, khả năng kết nối, hoạt náo, chủ động trong việc điều phối, triển khai công việc.
- Ứng viên có khả năng viết tốt là lợi thế

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

1/Mức lương: 20 - 30 triệu
Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;
Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.
2/Thưởng:
Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;
Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
3/Chế độ đãi ngộ khác:
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI VNR500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

