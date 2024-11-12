Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN YBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN YBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN YBS
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN YBS

Tuyển dụng việc làm Pháp lý

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng việc làm Pháp lý Tại CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN YBS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E, Office Park thuộc KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và thực hiện các công việc liên quan tới thủ tục xác lập quyền về Nhãn hiệu cho Khách hàng tại các thị trường Việt Nam và các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Châu Âu.
Tư vấn và xử lý công việc liên quan đến phản đối, chấm dứt/huỷ hiệu lực, khiếu nại, li-xăng, chuyển nhượng và gia hạn/duy trì hiệu lực nhãn hiệu.
Tư vấn và giải quyết tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực SHTT về nhãn hiệu, bản quyền.
Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam và các đại diện SHCN nước ngoài để giải quyết các vấn đề nhãn hiệu, bản quyền của khách hàng.
Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức cá nhân khác để xử lý hồ sơ theo yêu cầu.
Đề xuất các phương án giải quyết vụ việc và tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật trở lên (ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp), đã có kinh nghiệm thực tế làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Bản quyền.
Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Bản quyền.
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan về Sở hữu trí tuệ là một lợi thế.
Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh (ứng cử viên biết thêm ngoại ngữ khác là một lợi thế).
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, chịu áp lực trong công việc và có khả năng xử lý tình huống;
Kỹ năng tra cứu quy định pháp luật, soạn thảo hồ sơ và thẩm định văn bản.
Có kỹ năng để xây dựng đội nhóm, chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN YBS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận + Thưởng hoa hồng
Được đào tạo để nắm bắt, chủ động và thăng tiến trong công việc
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN YBS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN YBS

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN YBS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 10 Đường số 7, KP3A - Phường Bình Thuận - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job245961
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 06/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AM Accounting
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AM Accounting
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Hạn nộp: 15/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Hạn nộp: 06/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Luật TNHH Khoa Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Khoa Tín
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TUỆ MINH VIÊN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AM Accounting
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AM Accounting
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VIỆT KHOA
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất