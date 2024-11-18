Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E - Office Park, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Tư vấn và thực hiện các công việc liên quan tới thủ tục xác lập quyền về Nhãn hiệu cho Khách hàng tại các thị trường Việt Nam và các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Châu Âu.

Tư vấn và xử lý công việc liên quan đến phản đối, chấm dứt/huỷ hiệu lực, khiếu nại, li-xăng, chuyển nhượng và gia hạn/duy trì hiệu lực nhãn hiệu.

Tư vấn và giải quyết tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực SHTT về nhãn hiệu, bản quyền.

Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam và các đại diện SHCN nước ngoài để giải quyết các vấn đề nhãn hiệu, bản quyền của khách hàng.

Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức cá nhân khác để xử lý hồ sơ theo yêu cầu.

Đề xuất các phương án giải quyết vụ việc và tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật trở lên (ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp), đã có kinh nghiệm thực tế làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Bản quyền.

Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Bản quyền.

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan về Sở hữu trí tuệ là một lợi thế.

Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh (ứng cử viên biết thêm ngoại ngữ khác là một lợi thế).

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, chịu áp lực trong công việc và có khả năng xử lý tình huống;

Kỹ năng tra cứu quy định pháp luật, soạn thảo hồ sơ và thẩm định văn bản.

Có kỹ năng để xây dựng đội nhóm, chăm sóc khách hàng

Mức lương: Thỏa thuận + Thưởng hoa hồng

Được đào tạo để nắm bắt, chủ động và thăng tiến trong công việc

Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

