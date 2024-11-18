Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Tuyển dụng việc làm Pháp lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng việc làm Pháp lý Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E

- Office Park, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng việc làm Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và thực hiện các công việc liên quan tới thủ tục xác lập quyền về Nhãn hiệu cho Khách hàng tại các thị trường Việt Nam và các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và Châu Âu.
Tư vấn và xử lý công việc liên quan đến phản đối, chấm dứt/huỷ hiệu lực, khiếu nại, li-xăng, chuyển nhượng và gia hạn/duy trì hiệu lực nhãn hiệu.
Tư vấn và giải quyết tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực SHTT về nhãn hiệu, bản quyền.
Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam và các đại diện SHCN nước ngoài để giải quyết các vấn đề nhãn hiệu, bản quyền của khách hàng.
Làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức cá nhân khác để xử lý hồ sơ theo yêu cầu.
Đề xuất các phương án giải quyết vụ việc và tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật trở lên (ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp), đã có kinh nghiệm thực tế làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Bản quyền.
Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về Nhãn hiệu, Bản quyền.
Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan về Sở hữu trí tuệ là một lợi thế.
Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh (ứng cử viên biết thêm ngoại ngữ khác là một lợi thế).
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, chịu áp lực trong công việc và có khả năng xử lý tình huống;
Kỹ năng tra cứu quy định pháp luật, soạn thảo hồ sơ và thẩm định văn bản.
Có kỹ năng để xây dựng đội nhóm, chăm sóc khách hàng

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận + Thưởng hoa hồng
Được đào tạo để nắm bắt, chủ động và thăng tiến trong công việc
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo với nhiều dự án đa dạng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 18Bis/22/1i Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

