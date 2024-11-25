Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Thu hút và phát triển nhân tài

Xây dựng lộ trình phát triển công việc nhân viên, bản đồ công danh, hoạch định kế thừa

Kiểm soát các hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty

Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp, Kế hoạch đào tạo triển nhân tài

2 . Phát triển tổ chức

-Triển khai nghiên cứu, xây dựng, cải tiến các quy trình, quy chế, phân quyền, quy định văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác hành chính nhân sự, cơ chế chính sách liên quan đến người lao động, thỏa ước lao động tập thể nội quy lao động. Chủ trì công tác lập kế hoạch về việc xây dựng Quy trình, quy

định, quy chế Công ty.

-Kiểm soát tuân thủ, đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp điều chỉnh/cải tiến quy định quản lý chung giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên Theo dõi đánh giá kết quả hoạt động của công ty mẹ và Các Công ty thành viên về công tác sử dụng nguồn nhân lực và chi phí nhân sự hàng năm.

3. Xây dựng và phát triển văn hóa Doanh nghiệp

. Xây dựng bộ văn hóa doanh nghiệp

Đánh giá hiện trạng về văn hóa Doanh nghiệp, để đưa ra các phương án tránh tạo ra môi trường độc hại.

Đưa ra các mục tiêu, định hướng văn hóa của Doanh nghiệp

Lên kế hoạch và thực hiện triển khai truyền thông

4. Xây dựng chính sách đãi ngộ

Xây dựng chiến lược thưởng, phúc lợi, môi trường làm việc, phát triển nghề nghiệp

Hoạch định & kiểm soát, đo lường ngân sách/chi phí nhân sự, quỹ lương

Kiểm soát công tác xây dựng chương trình đào tạo huấn lyện hằng năm về: Đào tạo pháp lý; Đào tạo hoàn thiện KNL; Đào tạo chuyên môn; Đào tạo phát triển các kỹ năng của hệ thống

Phối hợp với các bộ phận xây dựng tiêu chuẩn, quy trình đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và thang bảng lương hợp lý, công bằng, cạnh tranh.

5. Quản lý công tác hành chính

Định hướng kế hoạch và triển khai các hoạt động hậu cần cho các ngày: Lễ, Hội nghị, Tổng kết, văn nghệ,...

Quản lý công tác vận hành của các văn phòng/chi nhánh của Tập đoàn

Các hoạt động quan tâm đời sống CBNV

- Tốt nghiệp cử nhân/ đại học chuyên ngành

- Kinh nghiệm 4 năm trở lên từ các công ty ecommerce, retail

-Ưu tiên kỹ năng mạnh tuyển dụng Digital Marketing, Sale từ Staff đến Project Manager

- Biết cách xác lập chiến lược, kế hoạch và mục tiêu phát triển bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.

- Quản lý rủi ro, xử lý tình huống tốt

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Kỹ năng thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp báo cáo

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng quản lý, giám sát tiến trình thực hiện tốt

- Kỹ năng quyết định, điều hành nhóm tốt

- Kỹ năng ủy quyền, giao nhiệm vụ, tạo động lực cho nhân viên.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt

- Kỹ năng tổ chức, quản lý thời giɑn, quản lý công việc

- Tác phong/ yêu cầu khác: Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm

- Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần

- Được đi du lịch 1-2 lần/năm (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh)

- Được thưởng lễ tết, quà trung thu, quà sinh , 20/10,8/3,…

- Được tham gia hoạt động happy hour mỗi tháng của công ty

- Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh...

- Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

