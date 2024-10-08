Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 39 Đường 37 Phường An Khánh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu hút và giữ chân nhân tài của công ty.

- Phát triển hệ thống nhân sự cho công ty.

- Quản lý tài sản của công ty.

- Quản lý các văn bản, tài liệu, quy trình thủ tục hành chính.

- Quản lý công tác vận hành, lịch trình của các phòng ban công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Hành chính nhân sự, quản trị nhân sự, Luật hoặc các ngành tương đương.

- Có kinh nghiệm tối thiếu 3 năm làm trưởng phòng hành chính nhân sự hoặc các vị trí tương đương.

- Có kiến thức chuyên sâu về Bộ luật lao động, hệ thống nhân sự và cơ sở dữ liệu.

- Có kinh nghiệm quản lý/hoạch định chính sách doanh nghiệp là một lợi thế.

- Kỹ năng đàm phán, trình bày và thuyết phục xuất sắc.

- Ưu tiên ứng viên biết và đã triển khai về OKR.

- Có khả năng phân tích độc lập để giải quyết vấn đề.

- Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).

- Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

- Được review lương 6 tháng/lần.

- Có cơ hội thể hiện tối đa năng lực bản thân.

- Mức lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin