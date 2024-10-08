Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 39 Đường 37 Phường An Khánh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thu hút và giữ chân nhân tài của công ty.
- Phát triển hệ thống nhân sự cho công ty.
- Quản lý tài sản của công ty.
- Quản lý các văn bản, tài liệu, quy trình thủ tục hành chính.
- Quản lý công tác vận hành, lịch trình của các phòng ban công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Hành chính nhân sự, quản trị nhân sự, Luật hoặc các ngành tương đương.
- Có kinh nghiệm tối thiếu 3 năm làm trưởng phòng hành chính nhân sự hoặc các vị trí tương đương.
- Có kiến thức chuyên sâu về Bộ luật lao động, hệ thống nhân sự và cơ sở dữ liệu.
- Có kinh nghiệm quản lý/hoạch định chính sách doanh nghiệp là một lợi thế.
- Kỹ năng đàm phán, trình bày và thuyết phục xuất sắc.
- Ưu tiên ứng viên biết và đã triển khai về OKR.
- Có khả năng phân tích độc lập để giải quyết vấn đề.
- Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).
- Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...
- Được review lương 6 tháng/lần.
- Có cơ hội thể hiện tối đa năng lực bản thân.
- Mức lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
