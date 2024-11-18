Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 88

- 90

- 92 Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu cho tổng giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố
trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách
đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.
- Đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định của công ty trong phạm
vi quản lý của bộ phận hành chính nhân sự.
- Đề xuất cơ cấu tổ chức và cách điều hành bộ máy nhân sự của công ty.
- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận và đảm bảo hoàn thành các
mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên trong bộ phận hành chính nhân sự.
- Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát
triển của công ty.
- Tiến hành xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí công việc, phòng ban.
- Định kỳ lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh
nghiệp.
- Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ.
- Lập ngân sách nhân sự.
- Điều hành và quản lý các công tác hành chính nhân sự trong doanh nghiệp.
- Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và
giám sát việc tuân thủ các quy định đó.
- Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chính khác như: điều xe công tác, lưu trữ tài
liệu, hỗ trợ tổ chức các buổi họp, hội thảo, sự kiện nội bộ công ty ...
- Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
- Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý, đào tạo, tuyển dụng nhân sự và thực hiện
công tác hành chính.
- Kết hợp với các trưởng bộ phận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhân sự và các chương
trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên công ty.
- Phối hợp với phòng kế toán để hạch toán lương, thưởng, bảo hiểm cho nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
- Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm
- Kỹ năng lập kế hoạch
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh
- Kỹ năng giao tiếp
- Khả năng bao quát và giám sát công việc
- Chịu được áp lực công việc
- Khả năng làm việc độc lập cao
- Có khả năng tư duy, lý luận và ra quyết định tốt

Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo với nhiều cơ hội phát triển.
- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành
(BHXH, BHYT) và chính sách công ty gồm: thưởng Lễ, Tết.
- Đánh giá tăng lương/ thưởng theo năng lực và trách nhiệm hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH VÕ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 92 Đồng Đen phường 14 quận Tân Bình TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

