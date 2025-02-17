Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 16 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Kiểm soát vận hành máy để đảm bảo rằng máy móc làm việc hiệu quả và liên tục

• Thực hiện/ sắp xếp công việc trên chuyền sản xuất tuân thủ an toàn, an toàn thực phẩm, GMP

• Báo cáo kịp thời tình trạng khi sự cố máy móc

• Kiểm soát tất cả thiết bị/ máy móc tại Nhà máy. Đảm bảo rằng tất cả máy móc/ thiết bị luôn trong tình trạng tốt, sạch sẽ và sẳn có.

• Kết hợp với công nhân sản xuất để hoàn thành các công việc trên line.

• Kết hợp với kỹ thuật bảo trì để bảo trì phòng ngừa, sửa chữa máy móc nếu có hư hỏng.

• Công việc có thể đi ca 8h, xoay ca theo tuần