Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN
- Bình Dương: Lô CN7, đường N4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Kiểm soát vận hành máy để đảm bảo rằng máy móc làm việc hiệu quả và liên tục
• Thực hiện/ sắp xếp công việc trên chuyền sản xuất tuân thủ an toàn, an toàn thực phẩm, GMP
• Báo cáo kịp thời tình trạng khi sự cố máy móc
• Kiểm soát tất cả thiết bị/ máy móc tại Nhà máy. Đảm bảo rằng tất cả máy móc/ thiết bị luôn trong tình trạng tốt, sạch sẽ và sẳn có.
• Kết hợp với công nhân sản xuất để hoàn thành các công việc trên line.
• Kết hợp với kỹ thuật bảo trì để bảo trì phòng ngừa, sửa chữa máy móc nếu có hư hỏng.
• Công việc có thể đi ca 8h, xoay ca theo tuần
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật;
• Có kinh nghiệm 3 năm trở lên;
• Có kinh nghiệm vận hành máy đóng gói thực phẩm là một lợi thế
• Kỹ năng làm việc nhóm tốt;
• Nhanh nhẹn, tháo vát trong xử lý tình huống;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
