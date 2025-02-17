Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô CN7, đường N4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Kiểm soát vận hành máy để đảm bảo rằng máy móc làm việc hiệu quả và liên tục
• Thực hiện/ sắp xếp công việc trên chuyền sản xuất tuân thủ an toàn, an toàn thực phẩm, GMP
• Báo cáo kịp thời tình trạng khi sự cố máy móc
• Kiểm soát tất cả thiết bị/ máy móc tại Nhà máy. Đảm bảo rằng tất cả máy móc/ thiết bị luôn trong tình trạng tốt, sạch sẽ và sẳn có.
• Kết hợp với công nhân sản xuất để hoàn thành các công việc trên line.
• Kết hợp với kỹ thuật bảo trì để bảo trì phòng ngừa, sửa chữa máy móc nếu có hư hỏng.
• Công việc có thể đi ca 8h, xoay ca theo tuần

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên Nam;
• Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật;
• Có kinh nghiệm 3 năm trở lên;
• Có kinh nghiệm vận hành máy đóng gói thực phẩm là một lợi thế
• Kỹ năng làm việc nhóm tốt;
• Nhanh nhẹn, tháo vát trong xử lý tình huống;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOÀNG SƠN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 219 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất