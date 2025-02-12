Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cổ phần Eurowindow làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu phố 7, phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc

-Theo dõi lao động đang làm việc tại Nhà máy về việc tuân thủ, chấp hành các quy định nội quy của Công ty và Nhà máy.

-Trực tiếp quản lý điều hành công tác hành chính, văn thư, quản lý tài sản, trang thiết bị trong Nhà máy.

- Soạn thảo các quy định, thông báo, nội quy, thư trao đổi và các văn bản định chế của Nhà máy trình Ban giám đốc phê duyệt.

- Kiểm tra và ký kiểm soát các khoản thanh toán theo quy định: Phương tiện vận tải, văn phòng phẩm, điện, nước, chế độ chính sách, bảo hộ lao động,...

- Tổ chức thực hiện và duy trì các nội quy lao động, quy định hành chính của Nhà máy và Công ty.

- Tổ chức thực hiện công tác Bảo vệ nội bộ, Bảo vệ thuê bao, kiểm soát hàng hóa xuất nhập, kiểm soát ra vào đảm bảo tình hình an ninh trật tự toàn Nhà máy.

- Kiểm soát duy trì giờ giấc làm việc, kỷ luật lao động, kiểm tra giám sát tuân thủ các quy định 5S, trật tự khu vực Nhà máy, kiểm soát công tác phòng chống cháy nổ.

- Kiểm soát các nhà cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy định của Công ty.

- Quản lý, giám sát việc thực hiện triển khai công tác y tế.

- Quản lý, giám sát việc thực hiện triển khai công tác an toàn lao động (ATLĐ) tại Nhà máy.

- Kiểm tra đánh giá công tác vệ sinh tạp vụ của Nhà máy cũng như của nhà thầu vệ sinh công nghiệp.

- Tổ chức bán thanh lý phế liệu, giám sát việc lưu giữ, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt, nguy hại theo quy định.

- Quản lý đội xe đưa đón CBNV.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh, ... hoặc các chuyên ngành liên quan

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Am hiểu các quy định của pháp luật về môi trường, ATLĐ, PCCC

- Thành thạo Word; Excel và các phần mềm liên quan.

- Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.

- Kỹ năng lập kế hoạch.

- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Trung thực, nhiệt tình công tác.

Quyền Lợi

- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên sâu.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

- Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển tùy theo năng lực.

- Được tham gia các lớp đào tạo bên trong và bên ngoài Công ty.

- Hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

- Có xe đưa đón HCM <=> Bình Dương theo các tuyến cố định.

- Ăn trưa tại nhà máy.

- Các chế độ khác: Thưởng, phúc lợi, nghỉ mát, tăng lương hàng năm, thưởng năng suất, sáng kiến cải tiến..... theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.