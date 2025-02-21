Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Tiến Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Tiến Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty TNHH Tiến Lợi
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty TNHH Tiến Lợi

Trưởng phòng hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công ty TNHH Tiến Lợi

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 152 Phố Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ NHÓM
• Quản lý nhóm nhân sự hành chính nhân sự để đảm bảo các nhiệm vụ hàng ngày được thực hiện một cách hiệu quả, hợp lý;
• Hỗ trợ và đào tạo các thành viên trong nhóm để nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc;
• Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của các thành viên trong nhóm, cung cấp phản hồi và hỗ trợ để giúp họ phát triển.
QUẢN LÝ QUY TRÌNH HCNS
• Đảm bảo rằng các Quy trình hành chính nhân sự được thực hiện một cách mạch lạc và tuân thủ các quy định và chính sách của công ty;
• Phát triển và cải thiện các quy trình và thủ tục hành chính nhân sự để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm thời gian;
• Theo dõi và báo cáo về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của Phòng Hành chính Nhân sự.
HỖ TRỢ
• Xây dựng và triển khai các chiến lược và chương trình nhân sự, các công việc của Phòng HCNS;
• Tham gia vào việc quản lý và giải quyết các vấn đề nhân sự phức tạp và nhạy cảm;
• Đại diện cho Phòng Hành chính Nhân sự khi cần thiết trong các cuộc họp hoặc sự kiện liên quan đến nhân sự.
XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG VÀ CÔNG CỤ QUẢN LÝ

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Tiến Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tiến Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tiến Lợi

Công ty TNHH Tiến Lợi

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 152 Phố Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-hanh-chinh-thu-nhap-25tr-40tr-thang-tai-ha-noi-job318365
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Tuyển Trưởng phòng hành chính Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu
Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng hành chính Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD
Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Nam Định thu nhập 2 - 25 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Nam Định Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 03/09/2025
Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giá Kho Group
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giá Kho Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Tuyển Trưởng phòng hành chính Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu
Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Tuyển Trưởng phòng hành chính Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD
Cathay Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng hành chính Navigos Search làm việc tại Nam Định thu nhập 2 - 25 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 12/09/2025
Nam Định Đã hết hạn 2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DEWOO
Hạn nộp: 03/09/2025
Quảng Nam Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ SOJI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty TNHH Coasia Optics Vina làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Coasia Optics Vina
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty CP Tập Đoàn Vinatech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD Công Ty CP Tập Đoàn Vinatech Việt Nam
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CLAND
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BIO - PHAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng hành chính Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu Trung Tâm Dịch Vụ Dữ Liệu Và Trí Tuệ Nhân Tạo Viettel (Viettel AI)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm