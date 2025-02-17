Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc :

1.1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch nhân sự:

• Hoạch định, triển khai thực hiện và đánh giá các Kế hoạch Nhân sự hàng năm của toàn công ty.

• Xây dựng và đề xuất thay đổi các chính sách, quy trình, sáng kiến về Quản trị nguồn Nhân lực.

1.2. Xây dựng và Duy trì sơ đồ tổ chức:

• Phân tích và đánh giá cơ cấu tổ chức hiện tại, đề xuất các điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả công việc và quy trình.

• Xây dựng và duy trì sơ đồ tổ chức cập nhật, phản ánh chính xác các thay đổi trong cấu trúc tổ chức, các bộ phận và các vị trí chức danh.

• Tư vấn cho các phòng ban về các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức và phát triển đội ngũ.

1.3. Tuyển dụng và điều phối nguồn lực:

• Lập, triển khai và đánh giá các kế hoạch tuyển dụng.

• Chuẩn hóa và cập nhật hệ thống mô tả công việc, quy trình và quy định liên quan.

• Trực tiếp tham gia tìm kiếm và phỏng vấn các vị trí nhân sự chủ chốt.

• Đảm bảo hoạt động tuyển dụng đáp ứng nhu cầu kinh doanh và hiệu quả.

• Đảm bảo tạo nguồn và phát triển các kết nối tài năng tốt nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh và tăng trưởng.

1.4. Đào tạo và Phát triển nhân sự: