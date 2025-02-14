Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Kim Hoàn, Ngõ 19 Duy Tân, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng hệ thống & kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
Tuyển dụng: Lập kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của các bộ phận.
Đào tạo: Tuyển dụng và đào tạo hội nhập nhân sự mới. Sắp xếp nhân sự kèm 1-1 người mới. Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ hoặc các khóa học bên ngoài cho nhân viên.
Giám sát thực hiện các quy định về Bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân. Ký kết hợp đồng lao động và các chế độ phúc lợi. Chấm công, phối hợp kế toán tính lương.
Xây dựng và phát triển chính sách phúc lợi, khen thưởng nội bộ.
Văn hóa doanh nghiệp & gắn kết nhân viên: Tạo môi trường làm việc tích cực: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lắng nghe phản hồi để cải thiện môi trường làm việc.
Giải quyết quan hệ lao động: Hỗ trợ xử lý tranh chấp lao động, giải quyết xung đột giữa các nhân sự trong công ty.
Quản lý hiệu suất và đánh giá nhân sự: Theo dõi và đánh giá hiệu suất: Xây dựng KPI, tổ chức đánh giá định kỳ (hàng tháng/quý/năm) để xác định nhân viên cần hỗ trợ hoặc khen thưởng.
Đề xuất thăng tiến & tăng lương: Xem xét lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, phối hợp với cấp quản lý để đề xuất lương thưởng phù hợp.
Quản lý quỹ lương, chi phí lương.
Tham mưu Ban Giám đốc về chiến lược nhân sự, cơ chế lương thưởng, phúc lợi và văn hóa doanh nghiệp
Phối hợp với các phòng ban để nâng cao hiệu suất làm việc và sự gắn kết nhân viên
Hỗ trợ các Phòng ban khác khi có các công việc liên quan.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị Nhân sự/Luật.....
Tối thiểu 01 năm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự - hoặc 3 năm ở vị trí Trưởng nhóm.
Khả năng xây dựng lập kế hoạch nhân sự dài hạn, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự phát triển BỀN VỮNG.
Độ tuổi: 1999 - 1990

Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 25.000.000; thử việc 100% lương
Review lương theo Qúy hoặc theo năng lực thực tế
Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch,...
Nghỉ phép: 15 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương
Bảo hiểm xã hội: Tham gia theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân.
Cấp thiết bị làm việc: Điện thoại, máy tính, tai nghe.
Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm
Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, văn nghệ...), các hoạt động vui chơi; Teabreak hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang

Công ty Cỏ phần Công nghệ số Thiên Quang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

