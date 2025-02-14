Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Khu Công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện công việc C&B
- Thực hiện công việc tuyển dụng,
- Quản lý, sắp xếp hồ sơ công nhân viên
- Quản lý nhà thầu, NCC chính trong công ty
- Các công việc khác theo chỉ thị của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp cao đẳng, đại học (không yêu cầu chuyên ngành)
- Biết giao tiếp tiếng Anh/ Hàn cơ bản
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực
(Có kinh nghiệm/ không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
QUYỀN LỢI:
✔️Chế độ lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng hấp dẫn
✔️ Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động
✔️ Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
✔️ Các chế độ theo quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN
- Biết giao tiếp tiếng Anh/ Hàn cơ bản
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực
(Có kinh nghiệm/ không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
QUYỀN LỢI:
✔️Chế độ lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng hấp dẫn
✔️ Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động
✔️ Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
✔️ Các chế độ theo quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN
Tại Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI