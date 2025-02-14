Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Khu Công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công việc C&B
- Thực hiện công việc tuyển dụng,
- Quản lý, sắp xếp hồ sơ công nhân viên
- Quản lý nhà thầu, NCC chính trong công ty
- Các công việc khác theo chỉ thị của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng, đại học (không yêu cầu chuyên ngành)
- Biết giao tiếp tiếng Anh/ Hàn cơ bản
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực
(Có kinh nghiệm/ không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
QUYỀN LỢI:
✔️Chế độ lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng hấp dẫn
✔️ Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động
✔️ Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
✔️ Các chế độ theo quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN

Tại Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam

Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Yên Phong - Xã Long Châu - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

