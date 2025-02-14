Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH User Interface Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

- Thực hiện công việc C&B

- Thực hiện công việc tuyển dụng,

- Quản lý, sắp xếp hồ sơ công nhân viên

- Quản lý nhà thầu, NCC chính trong công ty

- Các công việc khác theo chỉ thị của quản lý

-Tốt nghiệp cao đẳng, đại học (không yêu cầu chuyên ngành)

- Biết giao tiếp tiếng Anh/ Hàn cơ bản

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực

(Có kinh nghiệm/ không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

QUYỀN LỢI:

✔️Chế độ lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng hấp dẫn

✔️ Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động

✔️ Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

✔️ Các chế độ theo quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN

