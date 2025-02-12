Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH
- Hà Nội: 27 Ngõ 26 Phố Đỗ Quang, Trung Hòa Nhân Chính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự:
• Công tác Hành chính:
- Tham mưu cho BLĐ về tổ chức công tác quản trị Hành chính của Công ty để Ban
LĐ thuận tiện trong chỉ đạo – điều hành.
- Đảm bảo vận hành công tác tổ chức quản trị Hành chính: Văn thư lưu trữ, quản lý
hồ sơ pháp lý, quản lý TSCĐ, TSDD, Lễ tân khánh tiết , công tác văn hoá doanh
nghiệp chuẩn bị các hoạt động tổ chức sự kiện, du lịch, khởi công, quà tặng, động
thổ,….
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi phí hành chính đảm bảo trong
khung quy định.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, giám sát thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao
động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
- Tham gia soạn thảo Hợp đồng lao động, thoả thuận với người lao động của Công
ty.
- Dự thảo các biên bản cuộc họp, nghị quyết quyết định của Ban kiểm soát, Giám
đốc và Chủ tịch Công ty.
- Phối hợp và thực hiện các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, giải quyết các vấn đề
liên quan đến quan hệ cổ đông.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PHÚ THÀNH
