Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
- Hà Nội: Tòa nhà N01
- T3 Khu Ngoại giao đoàn, đường Hoàng Minh Thảo, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính Nhân sự
- Xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát các chính sách nhân sự, quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên
- Tham mưu Ban Giám đốc về chiến lược nhân sự, cơ chế lương thưởng, phúc lợi và văn hóa doanh nghiệp
- Giám sát và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân
- Phối hợp với các phòng ban để nâng cao hiệu suất làm việc và sự gắn kết nhân viên
- Báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý/năm
A/ Quản lý Hành chính
- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng Hành chính Nhân sự
+ Lập kế hoạch công việc theo định kỳ tháng, quý, năm
+ Lập kế hoạch ngân sách của phòng
- Tổ chức thực hiện công việc chuyên môn của Phòng
- Tham gia vận hành cơ sở
- Hoạch định và xây dựng hệ thống quản trị
B/ Quản trị Nhân sự
- Đào tạo, truyền thông nội bộ toàn công ty và bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
