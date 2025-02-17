Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính Nhân sự

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát các chính sách nhân sự, quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên

- Tham mưu Ban Giám đốc về chiến lược nhân sự, cơ chế lương thưởng, phúc lợi và văn hóa doanh nghiệp

- Giám sát và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân

- Phối hợp với các phòng ban để nâng cao hiệu suất làm việc và sự gắn kết nhân viên

- Báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý/năm

A/ Quản lý Hành chính

- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng Hành chính Nhân sự

+ Lập kế hoạch công việc theo định kỳ tháng, quý, năm

+ Lập kế hoạch ngân sách của phòng

- Tổ chức thực hiện công việc chuyên môn của Phòng

- Tham gia vận hành cơ sở

- Hoạch định và xây dựng hệ thống quản trị

B/ Quản trị Nhân sự

- Đào tạo, truyền thông nội bộ toàn công ty và bộ phận