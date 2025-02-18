Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,500 USD

1. Xây dựng và thực hiện các chiến lược mua hàng, tổ chức thực hiện công tác dự báo nhu cầu và xây dựng kế hoạch vật tư, nguyên vật liệu theo từng giai đoạn ngắn/ trung/ dài hạn, đáp ứng nhu cầu của sản xuất và kinh doanh

2. Quản lý chung và chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của Phòng Mua hàng. Xây dựng các chỉ số, định mức quản lý liên quan đến hoạt động mua hàng nhà máy và triển khai thực hiện để đạt được các chỉ số theo quy định

3. Tổ chức tìm kiếm, xây dựng và phát triển hệ thống các nhà cung cấp cho nhà máy

4. Phối hợp với các phòng ban/ bộ phận liên quan xây dựng, sửa đổi, cập nhật các tiêu chuẩn đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp

5. Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường để nắm được giá cả hàng hóa thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.

6. Xây dựng các quy trình, quy định làm việc, hệ thống báo cáo và các mẫu biểu liên quan đến hoạt động của Phòng

7. Thực hiện các báo cáo tuần, tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu;

8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo