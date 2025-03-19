Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
- Hà Nội: Tầng 19 + 20 Toà HUD TOWER 37 Lê Văn Lương – Thanh Xuân – Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 1 - 15 Triệu
1. Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch sản xuất:
- Tổng hợp dự báo nhu cầu bán hàng từ khối Kinh doanh để lập kế hoạch sản xuất.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo từng dòng sản phẩm.
- Phân bổ khối lượng sản xuất hợp lý giữa các xưởng để tối ưu công suất và giá vốn.
2. Điều phối nguyên vật liệu và năng lực sản xuất:
- Phối hợp với bộ phận mua hàng để đảm bảo nguyên vật liệu đúng thời điểm, đủ số lượng.
- Kiểm soát định mức nguyên vật liệu và phối hợp với bộ phận sản xuất để tối ưu hao hụt.
- Điều phối nhân lực, máy móc, công đoạn sản xuất để tối ưu hiệu suất.
3. Giám sát tiến độ sản xuất và xử lý vấn đề:
- Theo dõi tiến độ sản xuất, tình trạng đơn hàng để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng.
- Phối hợp với các bộ phận xử lý vấn đề phát sinh (thiếu nguyên liệu, lỗi kỹ thuật, chậm tiến độ…)
- Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình để rút ngắn thời gian sản xuất, năng suất.
4. Quản lý tồn kho và tối ưu sản xuất:
- Phối hợp với kho thành phẩm để kiểm soát hàng tồn kho và đề xuất kế hoạch sản xuất hợp lý.
- Giam thiểu hàng tồn kho khó bán bằng cách tối ưu sản lượng sản xuất theo xu hướng thị trường.
- Theo dõi hiệu suất sản xuất, phân tích số liệu để tối ưu kế hoạch sản xuất.
5. Báo cáo:
- Báo cáo kế hoạch sản xuất theo tuần, tháng, quý, năm.
Với Mức Lương 1 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
