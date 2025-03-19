Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch sản xuất:

- Tổng hợp dự báo nhu cầu bán hàng từ khối Kinh doanh để lập kế hoạch sản xuất.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo từng dòng sản phẩm.

- Phân bổ khối lượng sản xuất hợp lý giữa các xưởng để tối ưu công suất và giá vốn.

2. Điều phối nguyên vật liệu và năng lực sản xuất:

- Phối hợp với bộ phận mua hàng để đảm bảo nguyên vật liệu đúng thời điểm, đủ số lượng.

- Kiểm soát định mức nguyên vật liệu và phối hợp với bộ phận sản xuất để tối ưu hao hụt.

- Điều phối nhân lực, máy móc, công đoạn sản xuất để tối ưu hiệu suất.

3. Giám sát tiến độ sản xuất và xử lý vấn đề:

- Theo dõi tiến độ sản xuất, tình trạng đơn hàng để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng.

- Phối hợp với các bộ phận xử lý vấn đề phát sinh (thiếu nguyên liệu, lỗi kỹ thuật, chậm tiến độ…)

- Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình để rút ngắn thời gian sản xuất, năng suất.

4. Quản lý tồn kho và tối ưu sản xuất:

- Phối hợp với kho thành phẩm để kiểm soát hàng tồn kho và đề xuất kế hoạch sản xuất hợp lý.

- Giam thiểu hàng tồn kho khó bán bằng cách tối ưu sản lượng sản xuất theo xu hướng thị trường.

- Theo dõi hiệu suất sản xuất, phân tích số liệu để tối ưu kế hoạch sản xuất.

5. Báo cáo:

- Báo cáo kế hoạch sản xuất theo tuần, tháng, quý, năm.