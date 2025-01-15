Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 200 Triệu

Mức lương 100 - 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng + Phụ cấp + % tổng doanh số Tổng thu nhập từ 100.000.000đ - 200.000.000đ Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4 - 1/5; 2/9...) Các quyền lợi dành riêng cho cấp Quản lý,..., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 100 - 200 Triệu

Xây dựng, phát triển và thực hiện các kế hoạch chiến lược phát triển Phòng khám.

Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh theo từng tháng về KPI của PKD

Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện

Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng thường xuyên, CSKH cũ, tìm kiếm mối quan hệ KH mới

Hoàn thành hệ thống báo cáo theo yêu cầu, triển khai các chương trình maketing theo chính sách công ty

Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị nhân lực...

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành dịch vụ làm đẹp lĩnh vực spa, thẩm mỹ...

Ưu tiên lead trực tiếp team telesale, có đội nhóm cấp dưới

Có khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá

Có kỹ năng giao tiếp, xử lý và phân tích số liệu, đàm phán xây dựng mối quan hệ tốt

Có kỹ năng đào tạo, teamwork, tạo động lực cho nhân viên phát huy tối đa năng lực

Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 100 triệu VND - 200 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

