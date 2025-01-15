Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 200 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE
- Hà Nội: Lương cứng + Phụ cấp + % tổng doanh số Tổng thu nhập từ 100.000.000đ
- 200.000.000đ Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4
- 1/5; 2/9...) Các quyền lợi dành riêng cho cấp Quản lý,..., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 100 - 200 Triệu
Xây dựng, phát triển và thực hiện các kế hoạch chiến lược phát triển Phòng khám.
Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh theo từng tháng về KPI của PKD
Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện
Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng thường xuyên, CSKH cũ, tìm kiếm mối quan hệ KH mới
Hoàn thành hệ thống báo cáo theo yêu cầu, triển khai các chương trình maketing theo chính sách công ty
Với Mức Lương 100 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành dịch vụ làm đẹp lĩnh vực spa, thẩm mỹ...
Ưu tiên lead trực tiếp team telesale, có đội nhóm cấp dưới
Có khả năng lập kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá
Có kỹ năng giao tiếp, xử lý và phân tích số liệu, đàm phán xây dựng mối quan hệ tốt
Có kỹ năng đào tạo, teamwork, tạo động lực cho nhân viên phát huy tối đa năng lực
Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THẨM MỸ QUỐC TẾ IDE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
