Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập 15 - 20 triệu/tháng Phụ cấp ăn trưa 700.000 đồng/tháng Đóng bảo hiểm đầy đủ, chế độ nghỉ lễ tết theo luật lao động và các chế độ khác Đi du lịch, Teambuilding hàng năm, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch, phương án thúc đẩy hoạt động kinh doanh, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số của phòng.

Nghiên cứu thị trường, khách hàng, thường xuyên tìm hiểu, cập nhật và nắm rõ đối thủ, sản phẩm cạnh tranh từ đó đưa ra chiến lược mở rộng hoạt động Kinh doanh và tăng doanh thu bán hàng.

Đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ kinh doanh, đảm bảo KPIs theo yêu cầu

Phối hợp với phòng kế toán để theo dõi công nợ, đốc thúc nhân viên kinh doanh thu hồi công nợ.

Phối hợp phòng Marketing xây dựng và triển khai các chiến dịch MKT bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng quản lý và đào tạo nhân sự, kỹ năng họp giao ban và triển khai công việc cho nhân sự;

Trung thực, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ được giao;

Có thể đi công tác tỉnh, đi thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin