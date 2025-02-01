Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
- Hà Nội: Thu nhập 15
- 20 triệu/tháng Phụ cấp ăn trưa 700.000 đồng/tháng Đóng bảo hiểm đầy đủ, chế độ nghỉ lễ tết theo luật lao động và các chế độ khác Đi du lịch, Teambuilding hàng năm, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng kế hoạch, phương án thúc đẩy hoạt động kinh doanh, chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số của phòng.
Nghiên cứu thị trường, khách hàng, thường xuyên tìm hiểu, cập nhật và nắm rõ đối thủ, sản phẩm cạnh tranh từ đó đưa ra chiến lược mở rộng hoạt động Kinh doanh và tăng doanh thu bán hàng.
Đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ kinh doanh, đảm bảo KPIs theo yêu cầu
Phối hợp với phòng kế toán để theo dõi công nợ, đốc thúc nhân viên kinh doanh thu hồi công nợ.
Phối hợp phòng Marketing xây dựng và triển khai các chiến dịch MKT bán hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ được giao;
Có thể đi công tác tỉnh, đi thị trường.
Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI