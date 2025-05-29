Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚ THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo công việc của phòng kinh doanh cho sếp hàng Tuần/tháng/quý/năm.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác chiến lược.

Đào tạo, quản lý đội ngũ nhân sự kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu doanh số theo từng tháng.

Xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến dịch vụ khách hàng và hợp đồng thương mại.

Lập đơn mua hàng và bán hàng trên hệ thống từ các đề nghị và gửi bản sao cho nhà cung cấp (ống, bơm, thép,van đóng/mở, thép... Hiệp Thành Phú có thể sản xuất thành phẩm như van hoặc mua/nhập khẩu hàng thương mại để bán cho các công ty xây dựng chuyên dùng trong ngành nước và xử lý nước thải).

Đàm phán ban đầu với nhà cung cấp được chọn, chuẩn bị so sánh giá cả, điều kiện giao hàng, bảo hành, điều khoản thanh toán, xử lý sản phẩm lỗi và thay thế sản phẩm.

Quản lý đơn hàng/nhà cung cấp.

Quản lý mua hàng và xác nhận tình trạng đơn hàng với các phòng ban liên quan như kho, sản xuất...

Nhận và chuyển chứng từ hỗ trợ cho kế toán.

Đối với nhà cung cấp nước ngoài: xử lý vận chuyển để đảm bảo đơn hàng đến đúng thời hạn.

Liên hệ nhà cung cấp để sắp xếp/giao hàng hoặc giải quyết thiếu hụt, giao hàng trễ và các sự cố khác.

Làm việc với FWD để vận chuyển đơn hàng.

Lập báo cáo tiến độ giao hàng.

Hỗ trợ, phối hợp phòng kế toán trong việc quản lý và thu hồi công nợ