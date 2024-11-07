Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 217 Lê Duẩn, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Quyết định các kế hoạch lợi nhuận tổng số hàng năm qua vịêc thực hiện các chiến lược tiếp thị; phân tích các khuynh hướng và các kết quả.

- Thiết lập các mục tiêu kinh doanh bằng việc dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

- Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

- Đánh giá hiệu quả, phân tích & đề xuất điều chỉnh đối với các chính sách kinh doanh của công ty.

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên đối với mục tiêu chung của phòng và có những hỗ trợ, điều chỉnh phù hợp.

- Đảm trách việc kinh doanh đến các khách hàng lớn, các khách hàng chiến lược như một nhân viên kinh doanh khi cần thiết.

- Lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm và đề xuất phương hướng, giải pháp đến Giám đốc.

- Phối hợp hiệu quả với các phòng ban để tối ưu quy trình hỗ trợ hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu và kiểm soát các vấn đề, xung đột ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm cao nhất trong hoạt động KD trước Ban Giám đốc

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc 2 năm kinh nghiệm làm trưởng nhóm.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD, Tài chính, Marketing,...

- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh phần mềm, công nghệ.

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Thái độ chuyên nghiệp, tận tâm và khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương UPTO 30.000.000 VNĐ

30.000.000

- Thưởng hiệu suất theo tháng, quý, năm, thưởng mặc định tháng 13.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty

- Cấp thiết bị làm việc (tại công ty hoặc tại nhà tuỳ yêu cầu của nhân sự).

- Tham gia các sự kiện lớn trong và ngoài nước do các đối tác: Google, Facebook, Tiktok... tổ chức

- Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia).

- Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS5, Gameboard...

- Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin