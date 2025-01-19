Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: sinh nhật, party, du lịch, thưởng hiệu quả, lễ Tết,...., Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

1.Bán hàng

Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

2.Xây dựng và phát triển hệ thống

Xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng, mở rộng thị trường và mạng lưới phân phối.

3.Nghiên cứu khách hàng

Nghiên cứu, phân tích nhu cầu và hành vi của khách hàng, từ đó điều chỉnh chiến lược bán hàng.

4.Đại diện thương hiệu

Đại diện công ty trong các hoạt động tiếp thị, chăm sóc khách hàng và duy trì hình ảnh thương hiệu.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Thái độ làm việc

Chủ động, sáng tạo, và có tinh thần cầu tiến.

2. Kiến thức

Ưu tiên ứng viên có đào tạo chuyên nghiệp về quản trị kinh doanh, giám đốc kinh doanh

3. Kỹ năng

Lắng nghe

Lập kế hoạch

Bảo vệ khách hàng

Báo cáo

4.Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 15 - 18 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin