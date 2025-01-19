Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
- Hải Phòng: sinh nhật, party, du lịch, thưởng hiệu quả, lễ Tết,...., Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
1.Bán hàng
Thực hiện các hoạt động bán hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
2.Xây dựng và phát triển hệ thống
Xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng, mở rộng thị trường và mạng lưới phân phối.
3.Nghiên cứu khách hàng
Nghiên cứu, phân tích nhu cầu và hành vi của khách hàng, từ đó điều chỉnh chiến lược bán hàng.
4.Đại diện thương hiệu
Đại diện công ty trong các hoạt động tiếp thị, chăm sóc khách hàng và duy trì hình ảnh thương hiệu.
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động, sáng tạo, và có tinh thần cầu tiến.
2. Kiến thức
Ưu tiên ứng viên có đào tạo chuyên nghiệp về quản trị kinh doanh, giám đốc kinh doanh
3. Kỹ năng
Lắng nghe
Lập kế hoạch
Bảo vệ khách hàng
Báo cáo
4.Kinh nghiệm
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 - 18 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
