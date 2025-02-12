Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ KÔNG làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ KÔNG làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ KÔNG
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ KÔNG

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ KÔNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ, lương tháng 13, thưởng lễ Tết, du lịch, và các chính sách khác., Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc tại Cần Thơ từ thứ 2 đến thứ 6.
- Tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Marketing, Thương mại Điện tử hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực du lịch.
- Hiểu biết sâu về các kỹ thuật bán hàng hiện đại, như CRM, sale pipeline, marketing automation, và customer experience management.
- Kỹ năng lãnh đạo và đào tạo đội ngũ xuất sắc, với kinh nghiệm dẫn dắt đội nhóm trên 10 người.
- Tư duy dữ liệu mạnh mẽ, khả năng phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Sử dụng thành thạo các công cụ như HubSpot, Salesforce, hoặc các nền tảng CRM tương tự.
- Có khả năng đổi mới, nhạy bén với xu hướng thị trường và tư duy sáng tạo trong kinh doanh.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng và đối tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ KÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ KÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ KÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH NỤ CƯỜI MÊ KÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Đường Trần Văn Hoài, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

