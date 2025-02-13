Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 504 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, HCM, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Xây dựng kế hoạch marketing cho doanh nghiệp theo năm, quý, tháng. Bao gồm các kế hoạch cho nhóm online, offline và hoạch định chi phí phân bổ.
Theo dõi, đào tạo, đánh giá kết quả của các thành viên trong nhóm và xây dựng đội nhóm theo kế hoạch phát triển tổng thể của doanh nghiệp
Triển khai việc thực hiện và đánh giá hiệu quả các chương trình tiếp thị, truyền thông tới các sản phẩm kinh doanh, dịch vụ của Công ty.
Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác chiến lược trong chiến dịch tiếp thị, truyền thông thương hiệu và sản phẩm của Công ty.
Phối hợp với các phòng ban, các bộ phận thực hiện các sự kiện truyền thông thương hiệu tới đối tác, khách hàng.
Tạo nội dung có giá trị và hấp dẫn cho website, các nền tảng thương mại điện tử của Công ty nhằm thu hút và chuyển đổi nhóm khách hàng mục tiêu.
Đo lường, báo cáo hiệu quả chiến dịch marketing, kênh phân phối, thu thập dữ liệu và đánh giá với mục tiêu đề ra.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh doanh/ marketing/ truyền thông hoặc chuyên ngành liên quan. Ưu tiên trên 04 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực và 02 năm ở vị trí tương đương.
Kiến thức vững chắc về các công cụ phân tích website, công cụ truyền thông xã hội...
Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu chiến dịch marketing online
Có kinh nghiệm trong việc triển khai các chương trình trade marketing , event ....

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:20-25M
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ ốm, nghỉ phép... theo luật hiện hành.
Cơ hội thăng tiến trong công việc, được tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng.
Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm - dựa trên đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và kết quả kinh doanh của công ty
Thưởng sinh nhật, thưởng các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ... Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Nâng cao kỹ năng với chương trình đào tạo liên tục, khóa đào tạo về chuyên môn, công nghệ và kỹ năng mềm;
Lộ trình phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng, review lương hằng năm
Các sự kiện nội bộ, hoạt động gắn kết như: team building, 08/03, 20/10, Giáng sinh, cuối năm, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HRK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 504 Nguyen Tat Thanh, District 4 Ho Chi Minh City, Vietnam

