Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: cụm công nghiệp dốc sặt, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

- Xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho thương hiệu SVANOR theo định hướng công ty

- Quản lý và điều phối toàn bộ hoạt động marketing (online – offline)

- Đảm bảo hiệu quả đầu tư (ROI) cho các hoạt động truyền thông, quảng cáo và bán hàng trên các nền tảng

- Lập master plan hàng tháng/quý/năm cho hoạt động marketing của SVANOR

- Xây dựng và giám sát việc triển khai calendar nội dung, hình ảnh, video, quảng cáo

- Tối ưu hóa hành trình khách hàng từ nhận diện đến chuyển đổi mua hàng

- Phối hợp cùng nhân sự sàn để lên kế hoạch truyền thông và tăng trưởng trên Shopee, TikTok Shop, v.v.

- Giám sát & phê duyệt nội dung chạy quảng cáo, video, hình ảnh, kịch bản live

- Đảm bảo tiến độ, ngân sách và hiệu quả truyền thông theo KPI từng kênh

- Kiểm soát hiệu suất marketing qua các chỉ số: Reach, CTR, CVR, Cost/Lead, ROI,...

- Lập báo cáo định kỳ trình Giám đốc để đánh giá chiến dịch và đề xuất điều chỉnh

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử hoặc liên quan

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ngành hàng tiêu dùng/beauty

- Có kinh nghiệm triển khai TMĐT, Facebook Ads, TikTok Ads, quản lý team content – media

- Có tư duy chiến lược, khả năng tổ chức và giao việc rõ ràng

- Biết sử dụng các công cụ đo lường: Meta Business, Ads Report, Google Sheet, AI hỗ trợ nội dung

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (: 18 – 25 triệu/tháng)

- Hưởng doanh số/hoa hồng nếu đạt chỉ tiêu thương hiệu

- Được trao quyền quản trị thương hiệu, xây dựng team riêng

- Cơ hội phát triển lên vị trí Marketing Director

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM

