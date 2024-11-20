Tuyển Marketing Director LUX CRUISES GROUP CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

LUX CRUISES GROUP CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
LUX CRUISES GROUP CO., LTD

Marketing Director

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại LUX CRUISES GROUP CO., LTD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 456 Lạc Long Quân, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý công viêc nhân viên của phòng MKT.
Quản lý cơ cấu tổ chức marketing (Cơ cấu: Digital, Brand, Off-line, Product, content...vv).
Xây dựng, hoạch định chiến lược marketing của công ty nhằm quảng bá thương hiệu và hình ảnh công ty để được khách hàng biết đến rộng rãi.
Xây dựng và triển khai truyền thông online: SEO, Google ads, Facebook ads, Email marketing, Mobile marketing, social media, Forum seeding, Viral Youtube, Viral Facebook...
Chịu trách nhiệm nội dung trên các kênh social media của công ty: Facebook, Instagram, Zalo, linkedIn, Forum topic, Youtube, Website, Tiktok và nội dung phân bổ trên các thiết kế cho kênh offline.
Điều hành, giám sát, quản lý và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Phòng Marketing một cách hiệu quả (Hoạt động PR - truyền thông, sự kiện, PR quảng cáo, SEO, truyền thông nội bộ cùng bộ phận Văn hóa Tài năng doanh nghiệp).
Làm việc với các đơn vị bên ngoài thực hiện việc xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa thương hiệu của công ty.
Chịu trách nhiệm về hoạt động nghiên cứu thị trường và xây dựng chính sách thị trường phù hợp.
Xúc tiến thương mại, liên hệ các đơn vị liên quan để tiến hành tham gia triểm lãm.
Phát triển khách hàng mới và tạo vendor thân thiết.
Xây dựng và quản lý KPIs của bộ phận marketing.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Giao tiếp tiếng Anh trong công việc là lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Marketing Online / Digital marketing lĩnh vực Tổ chức Sự kiện/ Du Lịch/ Nhà hàng Khách sạn.
Kỹ năng lập kế hoạch.
Nhanh nhẹn, hoạt bát.
Trách nhiệm và sáng tạo trong công việc.

Tại LUX CRUISES GROUP CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 20-28 triệu.
Thưởng tháng 13 và thưởng cuối năm dựa vào tình hình kinh doanh công ty.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...
Phụ cấp ăn trưa.
Nghỉ phép, du lịch hàng năm, các hoạt động gắn kết khác.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LUX CRUISES GROUP CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

LUX CRUISES GROUP CO., LTD

LUX CRUISES GROUP CO., LTD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 229, Tổ 3, Khu 5A, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

