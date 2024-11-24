Tuyển Marketing Director công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa AZ Office, 72 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và khách hàng đưa ra ý tưởng marketing.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm phát triển mạng xã hội của Công ty trên Facebook, Youtube, Tiktok. Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kênh Website.

- Phát triển kế hoạch nội dung phù hợp với từng kênh social, đảm bảo tính nhất quán, hấp dẫn,đảm bảo chất lượng nội dung và tối ưu hóa SEO để tăng cường hiệu quả tiếp cận và tương tác của người dùng.

- Xây dựng kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện, các chương trình giảm giá, khuyến mãi,..

- Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, với đối tác chiến lược trong chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp.

- Xác lập kinh phí, nhân sự thực hiện các chiến dịch marketing, quảng cáo.

- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên marketing.

- Phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của các thành viên trong phòng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ. Độ tuổi từ 25-35 tuổi.

- Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành Marketing.

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm về Marketing Online, từ 1 năm ở vị trí Phó phòng.

- Có óc sáng tạo, nhiều ý tưởng đột phá và khả năng biến ý tưởng thành các chiến dịch cụ thể

- Có kiến thức về Digital Marketing, cập nhập các xu hướng mới của ngành, biết sử dụng công nghệ AI vào công việc, có kinh nghiệm tổ chức và triển khai các chiến dịch truyền thông.

- Có tư duy thiết kế, thành thạo trong tổ chức đội nhóm đảm bảo các sản phẩm truyền thông (video, post, photo...) chất lượng, hiệu quả cao.

- Ưu tiên ứng viên hiểu insight khách hàng, đã trải nghiệm trong ngành dược phẩm, mẹ và bé

- Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong quản lý các kênh Social MKT (Facebook, Tiktok, Youtube); mạnh về kĩ năng content, kĩ năng chạy Ads, build kênh Tiktok/ Youtube, triển khai chiến dịch SEO Website, quản lý đội ngũ MKT.

- Kỹ năng chuyên môn: thông thạo các công cụ quảng cáo Facebook, Tiktok, Google, SEO youtube, Email, Marketing, Display Ads...

Tại công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 18-25tr + Thưởng theo hiệu suất + Thưởng MKT

- Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

- Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.

- Chính sách phúc lợi đa dạng, hấp dẫn: teambuiding, sinh nhật...

- Cơ hội trở thành đối tác kinh doanh của công ty & tham gia các dự án mới.

- Thời gian: Thứ 2 - Hết sáng T7, T2 - T6: 8h00 - 17h00, sáng T7: 8h00-12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt

