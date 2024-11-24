Tuyển Marketing Director công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Marketing Director công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt

Marketing Director

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa AZ Office, 72 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và khách hàng đưa ra ý tưởng marketing.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhằm phát triển mạng xã hội của Công ty trên Facebook, Youtube, Tiktok. Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kênh Website.
- Phát triển kế hoạch nội dung phù hợp với từng kênh social, đảm bảo tính nhất quán, hấp dẫn,đảm bảo chất lượng nội dung và tối ưu hóa SEO để tăng cường hiệu quả tiếp cận và tương tác của người dùng.
- Xây dựng kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện, các chương trình giảm giá, khuyến mãi,..
- Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, với đối tác chiến lược trong chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp.
- Xác lập kinh phí, nhân sự thực hiện các chiến dịch marketing, quảng cáo.
- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên marketing.
- Phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của các thành viên trong phòng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ. Độ tuổi từ 25-35 tuổi.
- Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành Marketing.
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm làm về Marketing Online, từ 1 năm ở vị trí Phó phòng.
- Có óc sáng tạo, nhiều ý tưởng đột phá và khả năng biến ý tưởng thành các chiến dịch cụ thể
- Có kiến thức về Digital Marketing, cập nhập các xu hướng mới của ngành, biết sử dụng công nghệ AI vào công việc, có kinh nghiệm tổ chức và triển khai các chiến dịch truyền thông.
- Có tư duy thiết kế, thành thạo trong tổ chức đội nhóm đảm bảo các sản phẩm truyền thông (video, post, photo...) chất lượng, hiệu quả cao.
- Ưu tiên ứng viên hiểu insight khách hàng, đã trải nghiệm trong ngành dược phẩm, mẹ và bé
- Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong quản lý các kênh Social MKT (Facebook, Tiktok, Youtube); mạnh về kĩ năng content, kĩ năng chạy Ads, build kênh Tiktok/ Youtube, triển khai chiến dịch SEO Website, quản lý đội ngũ MKT.
- Kỹ năng chuyên môn: thông thạo các công cụ quảng cáo Facebook, Tiktok, Google, SEO youtube, Email, Marketing, Display Ads...

Tại công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 18-25tr + Thưởng theo hiệu suất + Thưởng MKT
- Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.
- Chính sách phúc lợi đa dạng, hấp dẫn: teambuiding, sinh nhật...
- Cơ hội trở thành đối tác kinh doanh của công ty & tham gia các dự án mới.
- Thời gian: Thứ 2 - Hết sáng T7, T2 - T6: 8h00 - 17h00, sáng T7: 8h00-12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt

công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa AZ Office, 72 Dịch Vọng , Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-pho-phong-marketing-thu-nhap-18-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256094
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Marketing Director YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
YOLA Education
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Marketing Director Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Director Coherent Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn 35 - 85 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 10/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG TẬP ĐOÀN CVSA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện tử và viễn thông Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện tử và viễn thông Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện tử và viễn thông Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH YSL International
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH YSL International làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty TNHH YSL International
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Marketing Director YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
YOLA Education
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Marketing Director Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Director Coherent Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn 35 - 85 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 10/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công ty cổ phần Infor Việt Nam
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Director Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo Future Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo Future Me
18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Director Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG, TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC TRÚC LÂM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Marketing Director Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Marketing Director Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
50 - 80 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Director LUX CRUISES GROUP CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LUX CRUISES GROUP CO., LTD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Director công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công ty TNHH Forevermark VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Forevermark VietNam
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 4,000 - 5,000 USD Navigos Search
4,000 - 5,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3,500 USD Techcombank
2,000 - 3,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3,000 USD Navigos Search
2,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Herbs N Spices International Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 1,000 USD Herbs N Spices International Company Limited
100 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 4,000 USD Navigos Search
2,000 - 4,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Stavian Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Stavian Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,500 - 4,000 USD Navigos Search
3,500 - 4,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN HEALTHCARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN HEALTHCARE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup làm việc tại Hải Phòng thu nhập 2,000 - 3,500 USD Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup
2,000 - 3,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Anh Ngữ Ms Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu Anh Ngữ Ms Hoa
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Director GSM làm việc tại Quốc tế thu nhập Đến 7,000 USD GSM
Tới 7,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm