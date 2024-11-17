Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Marketing Director

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 26, tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Lập kế hoạch, chiến lược marketing, thương hiệu cho các dự án của Công ty.
Tổ chức các hoạt động marketing (online, offline), truyền thông, tổ chức các sự kiện, thực hiện các kế hoạch Marketing và quảng bá thương hiệu cho Công ty và các dự án.
Ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông.
Phát triển ý tưởng, thiết kế, in phấn, phát triển các tài liệu marketing, quản lý các tài liệu, ấn phẩm marketing, phục vụ kinh doanh.
Thu thập thông tin thị trường, đánh giá thị trường, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing.
Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, các đối thủ cạnh tranh, các công cụ marketing mới, đề xuất phương án hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động marketing của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Thu hút, tuyển dụng, đào tạo, phát triển, gắn kết đội ngũ MKT hiệu quả, chuyên nghiệp.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong các công ty phân phối Bất động sản
Có kiến thức chuyên môn vững chắc và cập nhật về marketing và truyền thông
Có kỹ năng quản lý, điều phối trong công việc, ra quyết định
Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
Khéo léo, linh hoạt, cẩn thận và trung thực trong công việc
Biết lắng nghe, trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTT đầy đủ
Được hưởng đầy đủ các chế độ Nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ, thai sản, ốm đau theo Quy định của nhà nước;
Được tham gia thường xuyên các hoạt động tập thể như Teambuilding, du lịch, văn nghệ, sinh nhật...;
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội được đào tạo kỹ năng thường xuyên và hoàn toàn miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 26 Tòa nhà CEO Tower, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

