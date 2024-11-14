Tuyển Marketing Director Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Marketing Director Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Marketing Director

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Lập Kế hoạch & Triển khai hoạt động:
- Quản lý độ ngũ Marketing (5-7 nhân sự)
- Trực tiếp xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Công ty, phát triển thương hiệu các nhãn hàng nhà hàng, sky bar con, phát triển các doanh thu các cơ sở khách sạn, nhà hàng đang hoạt động và mở mới
- Xây dựng kế hoạch truyền thông tiếp thị bao gồm chiến lược, mục tiêu, ngân sách và chiến thuật
2. Thúc đẩy doanh số và Quản lý chi phí
- Giám sát & Kiểm soát ngân sách tiếp thị của Công ty
- Báo cáo kết quả kinh doanh, sáng kiến mới và các vấn đề liên quan khác tới thương hiệu
- Đánh giá các cơ hội hợp tác, tài trợ và quảng cáo một cách liên tục
- Các nhiệm vụ khác liên quan đến bán hàng & tiếp thị nếu được yêu cầu.
3. Quản lý nhân sự và các công việc khác.
- Quản lý nhân sự, đào tạo, tuyển dụng, giao việc và đánh giá nhân viên trong team.
- Theo dõi, phân tích các chỉ số hoạt động của team MKT

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 2 năm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm triển khai chiến lược xây dựng mở rộng thương hiệu, phát triển digital marketing
Ứng viên tốt nghiệp từ Đại học các chuyên ngành Quản trị du lịch, khách sạn nhà hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế,....
Tiếng Anh nghe nói đọc viết tốt
Quyết liệt và luôn hướng tới mục tiêu đã cam kết
Kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo - Kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường khách sạn 4 sao thuộc TOP 1 khu vực Phố Cổ - Hà Nội với nguồn vốn ổn định, tầm nhìn mở rộng chuỗi khách sạn trên khắp cả nước và khu vực Châu Á
Mức lương thương lượng + Thưởng service charge hàng tháng cùng kỳ lương
Cơ hội chia sẻ lợi nhuận từ các khách sạn trong chuỗi cùng ban lãnh đạo công ty
Hỗ trợ ăn trưa tại khách sạn
X4 lần lương các ngày lễ (trong trường hợp cần tăng ca)
Thưởng sinh nhật, Thưởng doanh thu theo Quý, Thưởng các ngày Lễ Tết, lương tháng 13
Gói khám sức khỏe miễn phí định kỳ 1 lần/năm
Hưởng 12 ngày nghỉ phép có hưởng lương/năm
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Team building, du lịch miễn phí 1 lần/năm
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp phát triển chung của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

