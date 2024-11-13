Tuyển Marketing Director Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo Future Me làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu

Mức lương 18 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G2 Greenbay, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 18 - 24 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing toàn diện cho các chương trình đào tạo, khóa học của công ty.

Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xác định nhóm khách hàng mục tiêu.

Xây dựng và quản lý ngân sách marketing hiệu quả.

Phát triển và quản lý các kênh truyền thông online và offline (website, social media, email marketing, sự kiện,...)

Đề xuất và triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu, tăng nhận diện thương hiệu.

Phân tích hiệu quả các chiến dịch marketing và đưa ra các báo cáo định kỳ.

Quản lý và hướng dẫn đội ngũ nhân viên marketing.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Theo dõi xu hướng thị trường và cập nhật kiến thức marketing mới.

Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý marketing, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục/đào tạo là một lợi thế.

Nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật marketing online và offline.

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả.

Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định dựa trên số liệu.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Thành thạo các phần mềm marketing và công cụ phân tích dữ liệu.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo Future Me Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo Future Me

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.