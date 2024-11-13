Tuyển Marketing Director Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Marketing Director Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Marketing Director

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khách sạn My Way

- số 2 ngõ 86 Duy Tân, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Tham mưu đề xuất xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
- Xây dựng và khuyến khích phát triển ý tưởng mới cho các hoạt động Marketing của khối Nhà hàng, khách sạn
- Lên ý tưởng, triển khai các chương trình marketing, nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.
- Nâng cao, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty đến khách hàng qua các kênh trực tiếp, gián tiếp.
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan cùng triển khai thực hiện các chiến dịch Marketing chung của công ty.
- Theo dõi, tổng hợp và đánh giá hiệu quả của từng chương trình marketing theo từng giai đoạn, từng thời điểm.
- Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để tổng hợp phân tích và tham mưu phát triển sản phẩm, chương trình mới phù hợp với thị hiếu của thị trường và cạnh tranh với các đối thủ.
- Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động Marketing cho Tổng Giám Đốc theo tuần, tháng, năm.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tính sáng tạo cao
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kiến thức sâu, rộng trong hoạt động marketing
- Am hiểu và có kinh nghiệm làm việc trong ngành nhà hàng, khách sạn.
- Có đầu óc tổ chức, tầm nhìn và khả năng hoạch định tốt.
- Sử dụng tốt tiếng Việt, ưu tiên biết tiếng Anh

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo năng lực từ 25-35 triệu/tháng, hỗ trợ ăn trưa, thưởng service charge
- Làm việc trong môi trường thân thiện, ổn định, lâu dài và phát triển, công ty luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động.
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật và của công ty.
- Nghỉ 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
- Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, quà 8/3, tết trung thu,...
- Một số quyền lợi khác sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 01, ngõ 163 phố Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

