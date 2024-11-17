Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu

Mức lương 50 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 50 - 80 Triệu

- Xây dựng chân dung khách hàng và định vị phong cách thương hiệu, đảm bảo sự nhất quán và truyền tải đúng thông điệp của nhãn hàng thông qua sản phẩm

- Nghiên cứu và cập nhật xu hướng các dòng sản phẩm thời trang trên thế giới và Việt Nam để đưa ra nguyên phụ liệu, form dáng phù hợp với sản phẩm và thương hiệu.

- Kết hợp với các bộ phận liên quan để nghiên cứu về khách hàng và thị trường, đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm cho công ty theo mùa và theo năm (đối tượng, dòng hàng, form dáng, chất liệu, phong cách,...) đảm bảo tính thời trang, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và yếu tố thương mại.

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm từ: định hướng, triển khai ý tưởng thiết kế (concept, moodboard..)- thiết kế sản phẩm – duyệt mẫu

- Lên kế hoạch và triển khai thực hiện thiết kế đảm bảo tiến độ đề ra

- Theo dõi phản hồi của KH về sản phẩm sau khi ra thị trường và có hành động điều chỉnh phù hợp.

- Truyền cảm hứng, dẫn dắt và kích thích tư duy sáng tạo của nhân viên thiết kế

- Đánh giá kết quả công việc và thực hiện đào tạo nâng cao cho bộ phận thiết kế

- Xây dựng duy trì cải tiến quy trình cho phù hợp

Với Mức Lương 50 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang hoặc các ngành liên quan

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thời trang và tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

- Am hiểu thị trường thời trang trong nước cũng như quốc tế và có khả năng tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược phát triển sản phẩm

- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế chuyên ngành

- Am hiểu về kỹ thuật may, màu sắc và chất liệu vải;

- Có khả năng thiết kế, sáng tạo cao

- Có khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ

- Có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm - Khả năng ra quyết định, giải quyết tình huống

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại Công ty thời trang có Tầm nhìn 2027 phát triển lên đến 700 cửa hàng trên toàn quốc;

- Đóng đầy đủ BHXH sau thử việc, nghỉ phép 12 ngày/ 1 năm;

- Sinh nhật, 8/3, 20/10... được tặng sản phẩm váy cao cấp của Công ty;

- Được mua các sản phẩm của Công ty và đối tác với giá đặc biệt ưu đãi;

- Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng các ngày lễ (tết), mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...

- Chế độ phúc lợi cho con CBNV: Khen tặng học tập, tết thiếu nhi, tết trung thu...

- Tham gia các hoạt động Du lịch, teambuilding, câu lạc bộ thể thao và các event gắn kết nội bộ;

- Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng;

- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát triển công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

