Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ phần Ribeto Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Ribeto Group
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty Cổ phần Ribeto Group

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT4

- 4 đường B3 Khu BTLK Him Lam Vạn Phúc , Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tổ chức, quản lý, chịu trách nhiệm mua hàng của chuỗi siêu thị:
Nhận đơn đặt hàng, kế hoạch mua hàng và các yêu cầu về hàng hóa từ bộ phận siêu thị, đảm bảo hàng hóa các đơn đặt hàng theo quy định.
Theo dõi kế hoạch đặt hàng, hợp đồng, hàng hóa tồn kho.
Chịu trách nhiệm chính đối với chất lượng hàng hóa thu mua vào Siêu thị.
Lên kế hoạch nhập hàng cho từng tháng nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch, đáp ứng hàng hóa theo kế hoạch kinh doanh, và đạt được chỉ tiêu mua theo thỏa thuận với nhà cung cấp.
Giám sát quá trình thực hiện thủ tục nhập hàng thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, đúng tiến độ và kế hoạch của công ty.
Giám sát, thúc đẩy quá trình nhập hàng nhanh chóng, đúng tiến độ, tránh chi phí lưu kho và đảm bảo nhu cầu hàng hóa cho kinh doanh.
Lập kế hoạch và triển khai tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp tiềm năng, đàm phán và ký hợp đồng cung ứng, hợp đồng mua bán.
Các công việc khác theo phân công của Bạn giám đốc

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành về Kinh tế, Thương mại,...
Kinh nghiệm trên 2 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các chuỗi bán lẻ, siêu thị ngành F&B từ 10-50 cửa hàng;
Am hiểu sâu về ngành Mua hàng và thị trường Bán lẻ. Hiểu biết kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực Mua hàng;
Phẩm chất
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc dưới áp lực cao
Hòa đồng, có kỹ năng giao tiếp

Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập thỏa thuận: thu nhập từ 20 – 25 triệu
Thời gian thử việc: 02 tháng (hoặc được chủ động đề xuất thời gian thử việc theo năng lực)
Môi trường làm việc: năng động, chủ động, chuyên nghiệp
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, và các chế độ đãi ngộ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Chế độ thưởng: thưởng theo doanh thu, thưởng hiệu quả công việc
Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 86 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

