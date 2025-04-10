Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CP UV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CP UV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP UV
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY CP UV

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CP UV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô số 18, đường D1, KCN An Hạ, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng & phát triển nguồn nhân lực
Xây dựng chiến lược tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch phát triển của công ty.
Tổ chức, triển khai và giám sát toàn bộ quy trình tuyển dụng: từ tiếp nhận nhu cầu, đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn đến tiếp nhận nhân viên mới.
Phối hợp xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, mở rộng kênh tuyển dụng hiệu quả.
Phát triển và duy trì quan hệ hợp tác với các trường đại học, học viện, trung tâm đào tạo nhằm tìm kiếm nguồn ứng viên tiềm năng.
Công tác quản trị nhân sự Xây dựng, hoàn thiện các chính sách, quy trình liên quan đến quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, khen thưởng – kỷ luật, nghỉ việc...
Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực và hiệu quả công việc (KPIs) cho từng vị trí.
Phối hợp cùng các phòng ban xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.
Công tác hành chính – pháp chế lao động Giám sát việc thực hiện nội quy lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm, chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
Làm việc với các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu (thanh tra lao động, BHXH,...).
Quản lý và phát triển đội ngũ Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên phòng Nhân sự.
Tham mưu cho Ban Giám đốc các vấn đề liên quan đến chiến lược nhân sự và tổ chức.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự – Hành chính, trong đó có ít nhất 2 năm giữ vị trí quản lý cấp phòng trở lên.
Am hiểu luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến người lao động.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, tổ chức công việc và lãnh đạo đội ngũ tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức giáo dục, đào tạo.

Tại CÔNG TY CP UV Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP UV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP UV

CÔNG TY CP UV

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô Số 18, Khu G, Đường D1, KCN An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, HCM

