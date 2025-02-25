Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ hành chính

- Căn cứ chiến lược phát triển Công ty, nghiên cứu, tham mưu hoạch định chiến lược phát triển, nâng cao năng lực nhân sự và các dịch vụ hành chính, nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hiệu suất sử dụng lao động, năng lực cạnh tranh, đáp ứng mục tiêu phát triển SXKD và Công ty, trên nền tảng của Văn hóa Vinphaco.

- Hoạch định kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Công ty hàng năm, để đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD của Công ty.

2. Tham mưu Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty phù hợp với mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của từng giai đoạn phát triển, từng năm.

- Nghiên cứu, tham mưu cải tiến mô hình tổ chức của Công ty, của các lĩnh vực, phòng, đơn vị (sau đây gọi tắt là đơn vị) phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức phân tích yêu cầu công việc, xác định hệ thống chức danh, xây dựng các bản mô tả công việc.

- Chủ trì phối hợp xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định, nội quy áp dụng trong toàn Công ty, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định.

3. Công tác tuyển dụng và đào tạo hội nhập

- Cải tiến, sửa đổi bổ sung các quy trình tuyển dụng, quy trình đào tạo hội nhập để các quy trình được tối ưu, đảm bảo tính tiên tiến, sát thực, hiệu quả, để khi thực hiện theo quy trình đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

- Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm. Lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác tuyển dụng và đào tạo hội nhập đáp ứng đúng yêu cầu về số lượng, chất lượng theo chuẩn năng lực, tiến độ nhân sự cần tuyển dụng, đào tạo hội nhập đáp ứng yêu cầu, hỗ trợ NLĐ hội nhập môi trường văn hoá Công ty.

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng Vinphaco trên thị trường lao động.

4. Quản trị, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, hiệu suất sử dụng lao động, đáp ứng mục tiêu phát triển SXKD

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị (đơn vị) rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị đáp ứng mục tiêu quản trị; bản mô tả công việc của các vị trí việc làm tại các đơn vị; định kỳ sửa đổi bổ sung cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị sửa đổi, bổ sung hệ thống thỏa ước LĐ tập thể, NQLĐ, các quy trình, quy định liên quan đến công tác quản trị nhân lực trong Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện, giám sát việc thực hiện, định kỳ cải tiến, nâng cấp cho phù hợp với mục tiêu phát triển.

- Cải tiến, sửa đổi, bổ sung các khung mẫu HĐLĐ gồm: (1) HĐLĐ với cán bộ lãnh đạo quản lý cấp trung (Trưởng, Phó đơn vị) trở lên; (2) HĐLĐ với các nhân viên, NLĐ; (3) HĐ dịch vụ, phù hợp với pháp luật LĐ và yêu cầu mục tiêu phát triển Công ty.

- Tham mưu cải tiến Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng, phù hợp để động viên, khuyến khích NLĐ lao động tích cực, sáng tạo, tạo ra các giá trị khác biệt, đóng góp cho sự phát triển của Công ty, phù hợp với khả năng của doanh nghiệp.

- Tham mưu phân công, sử dụng LĐ hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc, năng lực, sở trường của NLĐ để có năng suất, chất lượng, hiệu quả LĐ cao. Quản lý lao động theo HĐLĐ và nội quy quy định Công ty. Phối hợp cùng với Trưởng các đơn vị, đánh giá kết quả, hiệu suất LĐ hàng tháng theo quy định của Công ty, đề xuất tiền lương, tiền thưởng. Tham mưu điều động LĐ đáp ứng yêu cầu công việc; ngừng HĐLĐ với NLĐ theo nguyện vọng cá nhân và quy định Công ty. Thực hiện các chính sách (BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ…) với NLĐ theo quy định của pháp luật lao động và Công ty.

-Thiết lập các tiêu chí, đánh giá định kỳ hàng năm mức độ hài lòng NLĐ đối với chính sách tiền lương, tiền thưởng, chế độ phúc lợi… và đề xuất giải pháp cải tiến nếu có.

- Tổ chức thu thập dữ liệu về tiền lương, chính sách phúc lợi trên thị trường lao động ở từng thời kỳ để có cơ sở phân tích, điều chỉnh chính sách, cơ cấu lương Công ty cho phù hợp.

- Theo dõi cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động (mức lương tối thiểu vùng, bảo hiểm xã hội….).

- Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức thực hiện các công việc của NLĐ, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định, quy chế của Công ty. Chỉ đạo làm báo cáo với cơ quan nhà nước về kết quả quản lý, sử dụng NLĐ tại Công ty theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro và giải quyết các sự vụ phát sinh trong lĩnh vực quản trị quan hệ lao động.

- Chủ trì, phối hợp với Trưởng các đơn vị truyền thông các thông điệp quản lý, thông điệp phát triển Công ty tới NLĐ trong Công ty, đồng thời làm cầu nối giữa Lãnh đạo Công ty và người lao động; lắng nghe, tiếp thu các ý kiến chính đáng của NLĐ. Thay mặt Ban TGĐ giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của người lao động; giải quyết các tranh chấp liên quan đến HĐLĐ, quyền lợi, chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật LĐ và Công ty.

- Không ngừng tham mưu cải tiến công tác quản trị nguồn nhân lực, quản trị các dịch vụ hành chính, để nâng cao năng lực NLĐ, năng suất, chất lượng, hiệu quả lĩnh vực nhân sự và hành chính.

5. Quản trị, đào tạo, phát triển năng lực, thành tích của người lao động

- Tham mưu cải tiến, sửa đổi bổ sung bảng Khung giá trị công việc của Công ty; Khung năng lực chuẩn của Công ty.

- Căn cứ khung năng lực chuẩn của Công ty, tổ chức đánh giá năng lực NLĐ định kỳ hàng năm. Căn cứ kết quả đánh giá đối với NLĐ để tham mưu trả lương theo năng lực (P2), đào tạo phát triển, giao nhiệm vụ, bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn.

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị trong toàn Công ty, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao, phát triển thái độ, kiến thức, kỹ năng, phát triển năng lực NLĐ theo chuẩn năng lực của Công ty để phát triển NLĐ về chuyên môn và quản lý; tăng cường công tác đào tạo kế cận, để các vị trí quản lý, chuyên môn trọng yếu đều có cán bộ kế cận.

- Tham mưu xây dựng, quản lý lộ trình phát triển công danh, thành tích của mỗi NLĐ.

6. Quản trị phát triển nhân tài, đáng ứng yêu cầu phát triển SXKD Công ty

- Tham mưu xây dựng Chính sách thu hút, đào tạo, ưu tiên, đãi ngộ, sử dụng, phát triển các nhân tài của Công ty trong các lĩnh vực SXKD, nhất là với các lĩnh vực trọng yếu liên quan đến sự phát triển của Công ty.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Chính sách phát triển nhân tài của Công ty đã được ban hành, để mỗi lĩnh vực, phòng, đơn vị đều có nhân tài làm hạt nhân dẫn dắt sự phát triển.

7. Phát triển văn hóa Vinphaco

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung Nội dung xây dựng, phát triển văn hóa Vinphaco, để văn hóa Vinphaco vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển Công ty.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, chính sách, giải pháp để các giá trị văn hóa Vinphaco; tư tưởng, phong cách người Vinphaco; các giá trị môi trường văn hóa Vinphaco được thực hành trên thực tế, đóng góp thiết thực vào phát triển Công ty.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông các phong trào thi đua tìm hiểu lịch sự phát triển, văn hóa Vinphaco, nhằm truyền tải các giá trị văn hóa, xây dựng con người, môi trường Vinphaco.

- Xây dựng kế hoạch tăng cường khối đoàn kết, gắn kết giữa NLĐ với Công ty; thúc đẩy phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến, sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá, bình xét các tập thể, cá nhân đạt thành tích lao động xuất sắc hàng tháng, quý và năm, đề xuất khen thưởng.

8. Quản trị, phát triển lĩnh vực hành chính đáp ứng tốt nhu cầu phát triển SXKD

Cải tiến quản trị công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo vệ, cấp dưỡng, dân quân tự vệ, xây dựng cơ bản, phòng cháy chữa cháy …đáp ứng yêu cầu tinh gọn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, mục tiêu phát triển

9. Lãnh đạo, quản lý, điều hành Phòng NSHC

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính qui các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật hoặc các ngành có liên quan đến quản trị nhân lực.

2. Kinh nghiệm công tác

- Có năng lực chuyên môn về quản trị nguồn nhân lực và quản trị các dịch vụ hành chính.

- Có năng lực quản trị lĩnh vực nhân sự, hành chính Công ty và quản lý phòng NSHC thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ở doanh nghiệp có cùng quy mô, tính chất SXKD.

3. Kiến thức:

- Có kiến thức sâu rộng về:

+ Quản trị nguồn nhân lực (hoạch định chiến lược phát triển nhân lực; xây dựng mô hình tổ chức theo mục tiêu kinh doanh; tuyển dụng, thu hút LĐ chất lượng cao; quản lý LĐ; đánh giá, đào tạo phát triển năng lực NLĐ theo khung năng lực; xây dựng văn hóa DN).

+ Thị trường lao động, lao động trong lĩnh vực SXKD Dược phẩm…

+ Pháp luật lao động hiện hành.

- Có kiến thức về tâm lý hành vi, tâm lý học lao động.

- Am hiểu các mô hình quản trị nhân lực và hành chính

- Am hiểu về Iso, 5S, kaizen….

4. Kỹ năng:

- Có kỹ năng lập kế hoạch thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu KPIs được giao cho phòng, lĩnh vực; triển khai, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch, các chỉ tiêu KPIs; đánh giá sơ kết, tổng kết, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kỳ tiếp theo.

- Có kỹ năng tốt về giao tiếp (đối nội, đối ngoại), truyền thông, thu hút, lắng nghe, phân tích, tổng hợp, thuyết phục, động viên, cổ vũ NLĐ đoàn kết, thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển Công ty. Kỹ năng phản hồi hiệu quả, thành công với những ý kiến trái chiều. Kỹ năng thu hút, phát triển tài năng của NLĐ, LĐ chất lượng cao.

- Kỹ năng làm việc thành công trong môi trường làm việc nhóm, có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả.

- Kỹ năng ra quyết định, giải quyết vấn đề xuất sắc, cung cấp được những giải pháp mang tính đổi mới.

- Kỹ năng phân tích, hoạch định và tổ chức.

- Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ định kỳ, đột xuất theo quy định.

- Kỹ năng soạn thảo tốt văn bản. Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.).

- Có thể sử dụng Tiếng Anh là một lợi thế.

5. Phẩm chất cá nhân:

- Trách nhiệm cao với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trung thực, khách quan trong công việc.

- Trung thành với lợi ích và các quy định của Công ty.

- Thực hiện tốt bảo mật theo quy định.

- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng, tác phong gần gũi, hòa nhã, tạo kết nối thân mật thường xuyên với đội ngũ NLĐ của Công ty.

- Có sức khỏe, chịu được áp lực làm việc để hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao.

- Cầu thị, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực, hiệu quả công việc.

- Là trung tâm kết nối, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nhân sự và dịch vụ hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)

Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính sách, chương trình phát triển nhân tài.

