Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 2_Nhơn Phú, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra báo cáo, xác định và phản ánh chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty,
- Lập kế hoạch thu chi tiền mặt trong tháng phù hợp với khả năng nguồn thu, tình hình công nợ phải trả đến hạn thanh toán
- Tổ chức lập báo cáo thuế hàng tháng,….
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại Học chuyên ngành: kế toán, tài chánh,..
- Nam, Tuổi từ 28 đến 35
- Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên từng làm quản lý kế toán cho công ty sản xuất
Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
