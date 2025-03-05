Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 4/35 Ngõ 218 Đ.Lĩnh Nam, P.Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Lập kế hoạch kế toán quản trị toàn công ty

Triển khai công tác kế toán quản trị theo kế hoạch đã lập.(Thuế, Nội bộ, Tài chính)

Xây dựng sơ đồ tổ chức/ định biên BP TCKT phù hợp kế hoạch kinh doanh năm

Lập kế hoạch tài chính năm/quý/tháng, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, dự phòng ngân quỹ. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính của các bộ phận, hợp đồng, dự án, hiệu quả kinh doanh

Xây dựng mối quan hệ, đại diện làm việc với Ngân hàng, đối tác

Xây dựng quy chế tài chính, quy trình, mẫu báo cáo

Xây dựng và thực hiện hiện thống báo cáo định kỳ: báo cáo quản trị, Báo cáo thuế....

Công việc khác

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng,

Có kinh nghiệm từ 2 năm làm trưởng nhóm tài chính kế toán;

Giỏi công việc tài chính, ngân hàng, kế toán, quản lý dòng tiền, nghiệp vụ kế toán;

Có tư duy, hiểu biết giỏi về quản trị dòng tiền kinh doanh, phát triển nguồn vốn, đặc biệt giỏi về quản lý hiệu quả và phát triển lợi nhuận.

Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức: 20M++

Thử việc 1 táng: lương 15M

Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13

Chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ.

Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NHẤT KỲ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin